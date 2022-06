Rien à voir avec Spider-Man : quel a été le premier film de Zendaya ?

célébrités

Zendaya est l’une des artistes les plus connues au monde et son passage en tant que Spider-Man l’a catapultée vers une renommée internationale. Mais vous souvenez-vous quel était son premier film ?

©IMDBZendaya dans Spider-Man : Retrouvailles

Au cours des dernières années Zendaya Il a su se faire une place dans l’industrie grâce à son talent inégalé et son charisme devant les caméras. Aussi, sa participation à Spider-Man avec Tom Holland l’a amenée à atteindre le plus haut niveau de sa carrière. Mais, comme si cela ne suffisait pas, son rôle principal et ses excellentes performances dans euphoriela série de hbo maxl’a placée parmi l’une des interprètes les plus polyvalentes d’Hollywood.

En effet, à 25 ans, Zendaya Il a déjà remporté de grands succès dans sa carrière et est même entré dans l’histoire. En effet, l’artiste s’est imposée comme la plus jeune actrice à remporter le prix de la meilleure performance dramatique au gala des Emmy Awards 2020. À son tour, cette année, elle a été nommée, avec Andrew Garfieldcomme l’une des 100 personnes les plus influentes au monde en tant qu’innovateur.

Cependant, il convient de noter que ces récentes apparitions ne sont pas les premières Zendaya. Eh bien, la chanteuse s’est également entraînée depuis qu’elle était très jeune lorsqu’elle a fait ses débuts à Disney. C’était dans la série secoue le, qui a joué aux côtés de Bella Thorne, où l’interprète a ébloui pour la première fois. Donner vie à Raquel Rocky Blue a participé à ce strip pendant trois saisons entre 2010 et 2012, année où il a également travaillé sur son premier film.

Ce long métrage qui a mené à Zendaya au maximum ses débuts cinématographiques cela n’a rien à voir avec Spider-Man. Le premier film auquel l’actrice a participé est ennemis, dans lequel il a également partagé l’écran avec Bella Thorne. Le film, un Disney Channel Original, suit trois histoires parallèles. Ces intrigues se concentrent sur un duo d’amis différent et l’un d’eux est celui de Halley et Avalon (Bella Thorne).

Pourtant, au-delà de son passé Disney, Zendaya Il s’est complètement éloigné de l’entreprise. Désormais, les rôles pour enfants sont délaissés et il se concentre sur des personnages pour jeunes adultes, démontrant son niveau d’acteur et sa polyvalence. A tel point que, petit à petit, la star a montré que sa belle avancée dans sa carrière méritait d’être applaudie.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂