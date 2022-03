Rien à voir avec Loki : premières images et date de sortie de la prochaine série de Tom Hiddleston

in

APPLETV+

L’acteur Marvel se prépare à jouer dans un drame surnaturel avec Claire Danes. Obtenez un synopsis, le jour du lancement et plus encore !

© GettyTom Hiddleston, loin de Marvel pour son prochain projet.

le Univers cinématographique Marvel catapulte chacune de ses figures et leur donne une popularité mondiale. C’est le cas de Tom Hiddleston, l’acteur britannique qui a participé à des projets plus qu’intéressants, mais qui – une fois qu’il a rejoint la franchise de super-héros – a attiré des fans du monde entier comme jamais auparavant. Et sans oublier qu’en 2021, il a joué Lokila série originale disponible sur Disney+. Quelle est la prochaine étape de votre carrière ?

Ce projet a été un succès et a montré la profondeur de son personnage, indiquant clairement qu’il est bien plus que le frère de Thor (Chris Hemsworth). Sa fureur sur la plateforme de streaming est telle que, rapidement, ses producteurs se chargent d’annoncer son Deuxième Saison. Cependant, son agenda semble désormais quelque peu éloigné de la compagnie de Kevin Feige car il prépare une nouvelle fiction qui se déroulera dans AppleTV+.

On parle de Le serpent d’Essex, une série d’époque britannique qui combinera drame et événements surnaturels. Il s’agit d’une adaptation du roman homonyme publié en 2016 par Sarah Perry. Dans ce cas, le script sera à la charge de Anna Symontandis que le fauteuil direct sera occupé par Clio Barnard. Comme s’il n’était plus attirant avec tous ces condiments, les premières images officielles viennent d’être dévoilées.

Alors que Tom Hiddleston donnera vie à son protagoniste, ils collaboreront également avec leurs performances Clémence Poesy, Hayley Squires et Claire Danes. Le dernier d’entre eux donnera vie à Cora Seaborne, une veuve qui débarque de Londres dans l’Essex à la recherche d’un serpent mythique et qui travaillera aux côtés du personnage de l’acteur Marvel, qui sera cette fois-ci le vicaire du village. Un drame local conduira les habitants à jeter leur dévolu sur eux.

Quand sont-ils libérés ? Apparemment, ils n’ont pas peur de la malchance : leur date de sortie est prévue pour le prochain vendredi 13 mai service d’abonnement. Et bien que ses premières images ne révèlent pas trop, le jour choisi ne serait pas une coïncidence, puisqu’elles réaffirment ainsi son intérêt pour superstitionsmythes locaux et prémisses surnaturelles capables de paralyser une ville entière.

