Rien à voir avec le MCU : qui est le partenaire de Brie Larson, Captain Marvel



Brie Larson s’est catapultée à la renommée internationale en tant que capitaine Marvel, mais sa vie amoureuse est loin du grand écran. Sachez qui est votre partenaire.



La renommée que Marvel apporte est parfois impossible à gérer pour certains acteurs. Cependant, beaucoup d’entre eux savent comment faire face à une telle fureur et



est l’un d’eux. L’actrice, connue pour son rôle de Capitaine Marvel, fait partie de celles qui ont fait le plus profil bas en ce qui concerne sa vie privée.

Cependant, comme de nombreux autres acteurs du MCU,



Elle est très active sur les réseaux sociaux et partage parfois certains aspects de sa vie. Et l’un d’eux concerne sa vie amoureuse. Très différent d’un acteur de la franchise,



Brie est heureusement amoureuse d’Elijah Allan Blitz



Elijah Allan Blitz et



ils se sont rencontrés à travers la série



La vérité désordonnée



dans laquelle elle a joué et il a réalisé. Acteur, musicien et réalisateur de Santa Barbara en Californie a reçu plusieurs prix dans toutes les disciplines dans lesquelles il se produit, mais il opte toujours pour le profil bas. C’est pourquoi, entre eux, ils se complètent parfaitement.

Bien qu’ils se connaissent depuis longtemps, les acteurs ont commencé leur relation en 2019, mais ne l’ont confirmée qu’en 2020. Cette année-là, les deux ont assisté ensemble aux Oscars, laissant se cacher et posant sur le tapis rouge. La relation a causé un peu de surprise puisque l’interprète avait mis fin à un précédent engagement il y a peu de temps.

Entre 2013 et 2019, Larson a été fiancée au musicien Alex Greenwald qui est le chanteur principal du groupe.



Planète fantôme



. Et immédiatement à la fin de ce lien de tant d’années, l’actrice a été capturée avec qui est désormais son grand amour. En fait, elle est considérée comme plus heureuse que jamais dans tous les messages qu’elle publie sur ses réseaux sociaux.

