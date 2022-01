Rien à voir avec le jeu d’acteur : la passion de Diana Gómez de Valeria pour le football

in

CÉLÉBRITÉS

La figure de Netflix a d’autres intérêts qui l’éloignent des caméras. Il sait tout de son fanatisme pour Lionel Messi.

© GettyDiana Gómez, la star espagnole de Valeria.

L’une des grandes attractions de Netflix cela a à voir avec sa capacité à catapulter les acteurs au sommet de l’industrie. Les personnalités locales deviennent célébrités internationales après être passé par les productions les plus importantes de la plateforme de streaming. Un parfait exemple en est Diana Gomez, qui a su briller dans la série Valéria pour avoir plus tard une participation plus que particulière à Le vol d’argent. Mais jouer n’est pas sa seule passion.

L’actrice de 32 ans a commencé sa carrière alors qu’elle n’avait que 17 ans, apparaissant dans quelques films avec des seconds rôles. Cependant, son rôle principal dans Éloïse, un film LGBT+ sorti en 2009, a fait d’elle l’une des jeunes promesses du cinéma espagnol. Ainsi, il a continué à faire partie de quelques films très intéressants, même si finalement son cours était vers le la télé.

Le secret du Vieux Pont ou 45 tours faisaient partie des séries à succès qu’il a rejointes. Mais l’arrivée sur Netflix dans sa vie a fait d’elle une célébrité qui attise la curiosité de tous les fans. Tatiana, l’épouse de Berlin en Le vol d’argent, et Valeria Ferriz Henares, en Valéria, sont devenus ses personnages les plus populaires. Et même s’il semble qu’il ne vit que pour réussir dans le streaming, en réalité, il a quelques loisirs.

Ce que beaucoup ne savent pas, c’est que l’actrice est une véritable fanatique de football. Née à Barcelone, ​​dès son plus jeune âge, elle a ressenti une affection particulière pour le Club de football de Barcelone, le prouvant sur son Instagram chaque fois qu’il en a l’occasion. Elle a même été invitée par l’institution elle-même pour l’un des événements. « Reconnaissant à BarçaTV de m’avoir invité à l’émission spéciale pour célébrer le doublé», écrivait-il en 2016 en posant avec deux des coupes obtenues par l’équipe.

L’artiste, qui s’impose aussi comme danseur et amateur de jazz, n’a pas hésité à partager une photo de Léo Messi célébrer avec ses camarades de classe, malgré le 8 mars. « Je sais que c’est la journée de la femme et Je jure que je suis une féministe de la tête aux pieds, mais c’est tellement fort. #ConflictedToTheMaximum», a-t-il écrit en plaisantant en précisant que son principal amour est ce sport.

