Rien à voir avec la Couronne : les 2 séries qui se moquent de la royauté

La Couronne est l’une des rares séries qui explique, sans aucun préambule, l’histoire complète de la famille royale britannique. Sans laisser de côté les secrets les plus sombres et les plus controversés d’Elizabeth II, Peter Morgan a capturé la vraie vie des Windsors sur Netflix. Malgré les souhaits des monarques, la bande ne craint pas les problèmes au-delà des problèmes qu’ils peuvent causer au palais de Buckingham.







Tel est ainsi La Couronne C’est déjà un carton auprès du géant du streaming au point qu’il travaille sur la cinquième saison. A cette occasion, Morgan comptera des années 90 aux années 2000, qui furent précisément les pires années pour les Windsors. L’annus horribilis de ’92, l’interview de ’95 avec Lady Di, le divorce des princes de Galles et la mort subséquente de Diana sont quelques-uns des sujets qui seront abordés.

Cependant, ce que Peter Morgan fait pour La Couronne ce n’est rien de plus que de dire les faits. Bien que oui, il y a certaines choses dans lesquelles, comme il l’a expliqué, des licences créatives sont prises, le prince Harry lui-même a précisé que «est basé sur la réalité”. C’est-à-dire que cette série peut être considérée comme, au moins, une tentative, d’histoire.

Les nouveaux Carlos et Diana pour The Crown 5. Photo : (Netflix)



Même ainsi, le blockbuster Netflix n’est pas le seul à être chargé de raconter l’histoire d’Elizabeth II et de sa famille, mais il y en a bien d’autres. C’est pourquoi, de Spoiler, on vous dévoile les deux séries qui s’éloignent de l’essence de la création de Morgan et se moquent, complètement, des membres de la monarchie la plus puissante du monde.

Les 2 séries qui se moquent de la monarchie britannique :

1. Le Prince :

C’est l’une des séries les plus controversées et les plus critiquées de ces derniers temps. Disponible sur HBO Max, Le prince suit la vie du prince George (le fils aîné du prince William), mais la montre très différente de la réalité. Au-delà d’être un dessin animé, cette série parle du futur roi d’Angleterre d’un point de vue satirique et critique.







Dans 12 épisodes, le prince George, huit ans, est présenté comme un enfant gâté, qui ne suit pas les règles, mais n’écoute que son arrière-grand-mère, Elizabeth II. Aussi, dans la fiction, le petit garçon fait peur à tout le monde, y compris à ses parents, William et Kate de Cambridge.

2. Les Windsor :

C’est une comédie Netflix qui compte déjà trois saisons. Cette série offre un regard sur les vicissitudes publiques de la famille royale britannique. Créée par Channel 4, la fiction a été très critiquée car elle ne change même pas le nom des principaux membres de la monarchie.







Les Windsor Non seulement cela se moque de l’abolition de la monarchie, mais cela montre également le prince William et Kate essayant d’échapper aux responsabilités de rois et à la recherche d’une famille normale. D’un autre côté, le prince Harry est dépeint comme illettré, tandis que Camilla Parker Bowles est à nouveau le méchant.