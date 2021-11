Rien à voir avec Jamie Fraser dans Outlander : Sam Heughan a montré son entraînement et fait toutes sortes de sensations

Étranger ce ne serait pas pareil sans Jamie Fraser et Jamie Fraser ne serait pas aussi aimé sans Sam Heughan. L’acteur est à l’affiche de cette série Starz depuis 2014 dans laquelle il est un propriétaire terrien soucieux d’assumer ses responsabilités, mais aussi très dévoué à sa femme et à sa famille. Et maintenant, après cinq saisons réussies, la prochaine 2022 viendra la sixième, dont le tournage a été terminé en juin de cette année.

Cependant, la grande première est encore dans quelques mois. C’est-à-dire, Étranger est au stade Doughtlander, terme utilisé lorsque plusieurs mois s’écoulent entre une sortie et une autre. A tel point qu’actuellement, les comédiens sont en vacances puisqu’ils n’ont pas non plus à tourner la septième édition et Sam Heughan vous en profitez au maximum.

Il y a quelques mois l’interprète s’est rendue au Mexique pour profiter de ses plages paradisiaques et aussi pour promouvoir sa marque de Whisky. Mais voilà qu’il est de retour dans son pays où il est toujours en vacances, mais en profite pour rester en forme. Depuis le début de sa carrière, l’Ecossais a toujours soigné son image avec des entraînements ardus, qu’il savoure à fond.

En effet, il a récemment publié une photographie sur son compte Instagram avec laquelle il a fait sensation. « Je dois me souvenir de respirer ! C’est bientôt le week-end« Il a écrit à côté de la carte postale dans laquelle on le voit avec un poids qui semble dépasser les 50 kg et tous ses muscles sont marqués. Sans aucun doute, un cliché qui a provoqué toutes sortes de sensations.

En moins d’une heure, Sam Heughan a ajouté plus de 40 000 likes et 100 commentaires dans lesquels les fans ont montré leur admiration pour la persévérance de l’artiste. Bien sûr, beaucoup ont également souligné la beauté de l’acteur et ont déclaré leur désir de le revoir à l’écran avec la sixième saison de Étranger.

Comment rejoindre la chaîne Spoiler sur Telegram ?

Si vous avez un compte Telegram, cliquez simplement sur le bouton suivant.

Mais si vous n’avez pas encore de profil sur la plateforme, vous pouvez le télécharger depuis l’Apple Store ou le Google Store, selon le système d’exploitation de votre téléphone portable. Une fois à l’intérieur de l’application, dans le moteur de recherche, mettez « SpoilerBV » et là, vous pouvez nous abonner pour suivre toutes les nouvelles.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂