Rien à voir avec Euphoria : c’est la nouvelle production de Sydney Sweeney

in

HBO

La fiction vient de passer par le festival du film allemand et sera vue sur HBO dans les mois à venir.

© IMDbSydney Sweeney.

Déjà avec sa grande apparition dans Le conte de la servante, sydney sweeney il avait montré tout le talent qu’il avait. Mais avec Euphoriea clairement indiqué (en particulier avec la saison deux) qu’il est capable de livrer des performances allant du déchirant au tendu, et de laisser tomber quelques touches de comédie en cours de route.

Maintenant, sydney sweeney s’éloigne (momentanément) de la série de HBO Protagonisée par zendaya faire la une de son propre film. C’est à propos du film réalitéqui vient de faire ses débuts en la Berlinale avec des critiques plus que positives pour cet artiste de seulement 25 ans. Toujours sans date de sortie confirmée, il atterrirait dans HBO Dans les mois à venir.

Dans réalité, sydney sweeney pièces gagnant de la réalitéune femme qui travaillait comme traductrice pour l’armée de l’air et a divulgué à la presse des documents classifiés révélant que la Russie s’était ingérée dans l’élection présidentielle de 2016. La femme a été reconnue coupable et condamnée à 5 ans et trois mois de prison.

L’histoire de gagnant de la réalité Il a été transformé en une pièce basée sur les transcriptions de l’interrogatoire que le FBI a fait de lui et cette même pièce a servi de base au scénario du film. réalité. Ce docu-fiction a été réalisé par Tina Satterqui a choisi ce projet comme premier long métrage.

+Sydney Sweeney pourrait remporter l’Emmy pour la réalité

Les premières impressions de réalité Ils disent que tu pourrais gagner l’emmy pour son travail de gagnant de la réalité. Depuis Date limite s’assurer que la critique était plus que positive et que HBO elle essaierait de libérer le titre dans les marges stipulées pour qu’au moins elle soit nominée pour la cérémonie du 17 septembre de cette année.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?