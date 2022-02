Rien à voir avec Elite : c’est le film d’horreur de Jaume Balagueró avec Ester Expósito

PHOTOS SONY

Très différent de son rôle sur Netflix ! L’actrice espagnole prépare Vénus, un long-métrage avec le créateur de REC qui sera à voir très prochainement sur une plateforme de streaming.

© GettyEster Expósito, avec un nouveau projet.

Avec son rôle principal dans Élite, Esther Exposito a atteint la popularité non seulement en Espagne, mais aussi dans toute l’Amérique latine. C’est que depuis qu’il est devenu la figure de Netflix, est non seulement devenu une icône sur les réseaux sociaux, mais a également trouvé le moyen idéal pour faire le grand saut et mener des projets d’envergure. En ce sens, les premières images de Vénusson prochain film avec images sony.

Ce ne sera pas une pièce de plus dans sa filmographie, puisque son réalisateur porte un nom plus que consacré. Il s’agit de Jaume Balaguerol’Espagnol responsable de tubes comme RECPeur, Pendant que tu dors, Musa ou Descente. représentant du genre la terreur et de suspense, il est cette fois chargé de réaliser un film inspiré de Les rêves de la maison de la sorcièreun des contes H. P. Lovecraft.

Ce texte a été publié en 1933 et mêle horreur cosmique et science-fiction. De quoi s’agit-il? A l’origine, un étudiant en mathématiques – intéressé par les légendes populaires et les mythes urbains – loue une chambre dans la maison où vivait une vieille sorcière qui s’est évadée du palais de justice de Salem en 1962. Et les rêves mêlés à la réalité, le conduisent à un destin inimaginable. Malgré cela, il faut tenir compte du fait qu’il s’agit plutôt d’un libre adaptation.

Ester Expósito ne sera pas seule : au casting, ils l’accompagnent Angela Cremonte, Federico Aguado, Magüi Mira et Fernando Valdivieso. Alors que le script est en charge de Jaume Balagueró lui-même et Fernando Navarrecette production fera partie de The Fear Collection, une marque commune entre Sony Pictures et la société de production de Alex de la Iglesia et Carolina Bang– et prendra les phénomènes paranormaux comme principal défi.

Tourné pendant six semaines à Madrid et à Tolède, ce sera précisément là où se déroulera cette histoire contemporaine où la violence et les scénarios choquants occuperont le devant de la scène. Bien que l’objectif soit qu’il sorte en salles en 2022, la vérité est qu’il s’agit d’une collaboration avec Amazon Prime Vidéo. De cette manière, nous pourrons voir très prochainement la fiction sur la plateforme de streaming.

