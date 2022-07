Rien à voir avec Bridgerton: Jonathan Bailey a annoncé son nouveau projet passionnant

in

Jonathan Bailey est l’un des acteurs les plus aimés de Bridgerton, mais maintenant trouvé un nouveau projet. Le rencontrer.

©NetflixJonathan Bailey

En 2020 quandBridgerton est venu sur netflix ils n’étaient pas seuls Phoebe Dynevor Oui Rege-Jean Pagequi a captivé les téléspectateurs, mais tout leur casting a réussi. Parmi eux se trouve Jonathan Bailey, qui jouait Anthony depuis la première saison. De même, dans la deuxième partie, l’acteur a servi de protagoniste, captivant à nouveau le public, mais cette fois avec sa grande histoire d’amour.

A tel point que, pour les troisième et quatrième saisons de Bridgertonqui ont déjà été confirmés, les fans ont de nouveau demandé Jonathan Bailey. Et, bien que l’on sache qu’au moins dans l’édition numéro trois l’interprète sera présent en tant que vicomte, sa participation à ce qui, jusqu’à présent, est la dernière partie de la série est encore inconnue. Mais, au-delà de faire partie de ce création de Shonda Rhimesla carrière de Jonathan continue de croître.

En fait, récemment, le même acteur a confirmé qu’il avait un nouveau projet sur le pas de sa porte. C’est grâce à son compte Instagram que Bailey a annoncé qu’elle rejoindrait le casting de Compagnons de voyageune nouvelle série dans laquelle il incarnera Tim Laughlin, un jeune diplômé de la Fordham University optimiste et très religieux. On ignore encore beaucoup de choses sur l’intrigue, mais sur son personnage, il a été assuré que aura une relation avec Hawkins Fuller, qui sera joué par Matt Bomer.

pour ce qu’il a dit Jonathan Bailey Dans leur profil officiel, ces deux personnages établissent un lien sans pareil qui leur fera vivre leurs sentiments. Dans ces huit épisodes, que l’on peut voir, pour l’instant, à travers Afficher l’heure, la relation entre Tim et Hawkins sera au centre de l’intrigue. Cette fiction est basée sur Le roman de Thomas Mallon et, pour l’instant, on ne sait pas quand il prévoit de sortir.

Dans le même temps, il convient de noter qu’à l’heure actuelle Compagnons de voyage Il ne traversera pas les frontières et devrait être un projet uniquement pour la télévision américaine. A tel point que, pour l’instant, Jonathan Bailey continuera de briller à travers le monde avec Bridgerton et, s’il réussit avec cette nouvelle fiction, il pourra à nouveau se développer dans le monde entier, présentant un nouveau personnage.

