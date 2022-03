Rien à voir avec Bridgerton et Sex Education : le joyau caché du suspense qui mettait en vedette Simone Ashley

HBO MAX

L’interprète de Kate Sharma a également participé à une autre série captivante. Connaissez son nom, son synopsis et sur quelle plateforme de streaming vous pouvez le trouver.

© GettySimone Ashley a participé à Sex Education et Bridgerton.

Il y a des célébrités qui sont marquées par leurs projets réussis partout où elles vont. Simone-Ashley est devenu une tendance cette semaine et l’a confirmé une fois de plus : depuis la deuxième saison de Bridgerton au Netflix, tout le monde parle de son personnage mais peu a été évoqué sur ses précédentes productions. La vérité est que, en plus de sa participation à éducation sexuellea également des joyaux cachés le long de son chemin.

L’actrice britannique a acquis une popularité mondiale lorsqu’elle a endossé le rôle d’Olivia Hanan pour la fiction pour adolescents, également disponible dans le N rouge. Et rapidement, il a su faire face à des projets intéressants. L’un d’eux combine le suspense avec lui drame sous forme de thriller à travers des épisodes captivants. Comment est-il intitulé ? De quoi s’agit-il? Où peut-on le voir ? Ici toutes les réponses !

La production est intitulée La soeurcréée en 2020 et c’est une mini-série de seulement quatre chapitres. Nathan, son protagoniste, se souvient parfaitement de la pire nuit de sa vie : lors d’une soirée, une jeune femme est décédée subitement, le laissant traumatisé à jamais. Seuls lui et sa vieille connaissance Bob savent ce qui s’est réellement passé et ils ont promis de ne pas le laisser s’échapper. Près d’une décennie plus tard, par une nuit pluvieuse, Bob se présente avec des nouvelles choquantes.

Nathan mène une nouvelle vie conjugale paisible, mais l’annonce va le secouer, menaçant de briser son monde. C’est que Nathan a ses propres secrets qui pourraient détruire ce pour quoi il s’est battu pour lui et sa famille, et le retour de ce visage du passé déclenchera une série de décisions catastrophiques. Dirigée par Niall Mac Cormickc’est une adaptation de Neil Croix de son propre roman enterrement.

En plus de Simone Ashley, ils dirigent le casting Russell Tovey, Bertie Carvel, Amrita Acharia, Amanda Root, Paul Bazely, Nina Toussaint-White et Ewan Bailey. Cette production du réseau ITV n’a pas encore atteint les plateformes de streaming pour en profiter depuis l’Amérique latine. Cependant, en Espagne, il fait partie du catalogue de hbo max.

