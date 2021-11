Ridley Scott s’oppose aux films de super-héros « ennuyeux », mais aime Joaquin Phoenix dans Joker

Ridley Scott est le dernier d’une lignée croissante de grands réalisateurs à dénoncer le genre du film de super-héros, avec le cinéaste derrière Coureur de lame et Gladiateur déchargeant les deux barils alors qu’il décrit les sorties de bandes dessinées comme non seulement ennuyeuses, mais « ennuyeuses comme merde ». Dans une récente interview avec Deadline, Scott n’a pas hésité à critiquer le genre extrêmement populaire, les réprimandant pour manque de caractérisation et, bien, pour ne pas divertir.

« Presque toujours, les meilleurs films sont conduits par les personnages, et nous viendrons aux super-héros après ça si tu veux, parce que je vais l’écraser. Je vais l’écraser putain. Ils sont putain de ennuyeux comme de la merde. «

Si cela ne suffisait pas déjà à démontrer combien Ridley Scott déteste les films de bandes dessinées, le réalisateur a visé divers éléments inhérents au genre, y compris l’utilisation de CGI, ainsi que la qualité des scripts. D’ailleurs, selon Scott, il a déjà réussi à faire un grand film de super-héros. Trois fois.

« Leurs scripts ne sont pas du tout bons. Je pense que j’ai fait trois grands films de super-héros scénarisés. L’un serait Alien avec Sigourney Weaver. L’un serait un putain de Gladiator, et l’autre serait Harrison Ford… Ce sont des films de super-héros. Alors, pourquoi les films de super-héros n’ont-ils pas de meilleures histoires ? Désolé. Je me suis trompé, mais je veux dire, allez. Ils sont principalement sauvés par des effets spéciaux, et cela devient ennuyeux pour tous ceux qui travaillent avec des effets spéciaux, si vous avez l’argent. »

Alors que l’idée que Alien, Gladiateur et Coureur de lame sont des films de super-héros est… discutable, il y a un exemple d’un film de bande dessinée que Ridley Scott a apprécié, 2019 Joker mettant en vedette Gladiateur’ s Joaquin Phoenix, une performance pour laquelle l’acteur a reçu l’Oscar du meilleur acteur.

« Il est assez élégant pour contenir sa rage et dire, quel homme plus âgé et plus sage peut faire ça à ma place ? Donc, c’est presque shakespearien, et je pense, vous savez, Joaquin peut tout faire. Alors, quand il fait alors quelque chose comme Joker, il y a des moments dans le Joker que je n’ai jamais vus auparavant. Il y a des réactions dans le Joker qui sont stupides. Vous ne pouvez pas simplement dire qu’ils ne sont pas méchants. Ils viennent d’une âme endommagée. »

Scott rejoint les goûts de Dune le réalisateur Denis Villeneuve, qui a décrit les films Marvel comme « rien de plus qu’un copier-coller des autres », et craignait que « ces types de films nous aient un peu transformés en zombies », et le réalisateur séminal Martin Scorsese, qui a comparé les films de bandes dessinées dans un parc à thème et a conclu que « ce n’est pas du cinéma, c’est autre chose ». Est-ce simplement la popularité écrasante du genre de film de super-héros qui a conduit à une telle dépréciation de ces réalisateurs ? Ont-ils un point? Ou est-ce simplement un exemple semblable à un vieil homme criant sur un nuage ?

Heureusement que Ridley Scott a au moins aimé Joker, car le réalisateur retrouvera ensuite Joaquin Phoenix pour Musette, qui se penchera sur l’ascension au pouvoir de Napoléon Bonaparte et ses débuts sur Apple TV+. Cela nous vient avec la permission de Deadline.

Sujets : Gladiator 2, Gucci