Ridley Scott répond à House of Gucci Blacklash de la vraie famille Gucci

Le dernier film de Ridley Scott est le drame policier Maison Gucci, basé sur le livre La maison Gucci : une histoire sensationnelle de meurtre, de folie, de glamour et de cupidité par Sara Gay Forden, et étant basé sur l’histoire de la famille emblématique de la mode dans la vie réelle, il était toujours probable qu’il y ait une réaction de la part de Gucci, et en fait auparavant, il a été méprisé par Patrizia Reggiani, qui est jouée par Lady Gaga dans le film . Quand il s’agit de telles critiques, Scott ne semble pas trop inquiet.

Maison Gucci raconte comment Reggiani s’est intégrée à la famille Gucci via son mariage avec Maurizio Gucci. Dans une tentative de réaliser ses grandes aspirations d’influencer la marque de mode, Reggiani entreprend de provoquer des troubles au sein de la famille, mais dans sa quête de gloire, elle se retrouve à l’extérieur et se tourne vers la violence pour reprendre le contrôle de la dynastie. Le roman a été initialement repris pour être adapté par Scott il y a une quinzaine d’années, mais il n’est allé de l’avant qu’en 2019, lorsque Lady Gaga a été invitée à prendre la tête.

La première critique du film est venue de Reggiani, qui a été condamnée à 16 ans de prison pour avoir tenté de faire assassiner son mari par un tueur à gages. Le sujet principal du film pensait que Gaga aurait dû la contacter et la rencontrer avant d’essayer de la représenter à l’écran. de la personne qu’elle jouait dans le film. Les derniers commentaires sont venus du cousin de Mautizio Gucci, qui a affirmé que Scott cherchait simplement à tirer profit du nom de la famille.

Parlant sur BBC Radio 4 aujourd’hui programme, Ridley Scott ne semblait pas particulièrement intéressé par les affirmations faites et d’une manière très nette et succincte, ses sentiments sur de tels commentaires étaient très clairs. «Je ne m’engage pas avec ça. Vous devez vous rappeler qu’un Gucci a été assassiné et qu’un autre est allé en prison pour évasion fiscale, donc vous ne pouvez pas me parler de faire des bénéfices. Dès que vous faites cela, vous faites partie du domaine public.

Alors que le public décidera si le film de Scott tire simplement profit du nom Gucci ou non, la prémisse du film ne se prête pas à une représentation glorieuse de la famille et il est juste de dire qu’il n’y a pas beaucoup de ceux qui entreront dans celui-ci s’attendent à une description flatteuse de leur vie. Dans cet esprit, de telles critiques formulées par la famille avant même que le film n’arrive dans les cinémas ne feront que susciter plus d’intérêt pour celui-ci qu’il ne susciterait de critiques. Scott espère une augmentation du public après une performance moins que stellaire de son film précédent, Le dernier duel, donc tout ce qui mettra le film dans le radar du public sera le bienvenu. Cette histoire nous est parvenue via ScreenRant.





