Ridley Scott pense que la mise au rebut de Gladiator 2 serait «critiquement stupide»

Gladiateur le réalisateur Ridley Scott a affirmé son enthousiasme à porter la suite tant attendue (et largement inattendue) au grand écran, affirmant qu’il serait « extrêmement stupide » de sa part de ne pas faire Gladiateur 2 arriver. Lorsqu’on lui a récemment demandé s’il pouvait se voir diriger le suivi, Scott a remis en question l’idée de laisser passer l’opportunité de poursuivre l’héritage de son drame historique épique.

« Comment pourrais-je ne pas faire ça ? Ce serait extrêmement stupide de ma part de ne pas faire ça, n’est-ce pas ?

L’empressement évident de Scott pour Gladiateur 2 est sûr d’exciter ceux qui se sont demandé pendant toutes ces années si le projet proposé se concrétiserait un jour. La première Gladiateur, qui est depuis devenu une tranche emblématique du cinéma à l’épée et aux sandales, se concentre sur Russell Crowe dans le rôle du général romain Maximus Decimus Meridius, qui est trahi lorsque Commode, le fils ambitieux de l’empereur Marc Aurèle, assassine son père et s’empare du trône. Réduit en esclavage, Maximus est contraint de devenir un gladiateur, et gravit rapidement les échelons de l’arène pour venger les meurtres de sa famille et de son empereur.

Gladiateur 2 fait l’objet de nombreuses spéculations depuis des années, et avec le premier film gagnant plus de 400 millions de dollars dans le monde, en plus d’être nominé pour 11 Oscars, remportant le prix du meilleur film et du meilleur acteur, il n’est pas étonnant que l’idée d’une suite ait perduré depuis si longtemps. L’enthousiasme de Scott pour enfin lancer le film suggère qu’il a maintenant trouvé un moyen de surmonter Gladiateur 2le plus gros obstacle, la mort de Maximus, qui, selon le producteur Doug Wick, est la raison du retard. « Comme tout bon film, Gladiator fonctionne par la peau de ses dents, où ce film de combat finit par s’additionner de cette façon, et donc, encore une fois, pour tirer le meilleur parti de ce à quoi le public est attaché, mais le rafraîchir dans de nouveaux incarnation, c’est vraiment difficile », a déclaré Wick l’année dernière. « Et, bien sûr, l’homme principal est mort. Si vous faites Parrain, vous dites: » D’accord, le public adore ces stars dans cette garde-robe « , et vous ramenez l’ancienne équipe. »

Alors que les détails de l’intrigue restent un secret bien gardé, des rumeurs ont affirmé que Thor : Amour et Tonnerre la star Chris Hemsworth pourrait diriger Gladiator 2 en tant que fils de Maximus. « Russell pense qu’il pourrait être le seul homme à jouer de manière crédible son fils dans une suite de Gladiator », a expliqué la source, le même initié affirmant en outre que Crowe et Hemsworth, qui s’uniront pour le Thor suite, « examinent attentivement le concept » pour Gladiateur 2 et ont « passé des heures à réfléchir à des idées de script ».

Cela crée ses propres problèmes, le seul fils connu de Maximus étant également mort tragiquement, mais en créer un illégitime, peut-être en tant que progéniture de Lucilla de Maximus et Connie Nielsen, ne serait pas trop difficile à vendre. Dans tous les cas, Ridley Scott doit avoir trouvé un moyen de continuer à raconter Maximus, le réalisateur révélant qu’il a déjà écrit le scénario et espère commencer la production après la sortie de son film Napoléon Bonaparte, Musette. « J’ai déjà [the next] Gladiator écrit maintenant. Donc, quand j’aurai fini Napoléon, Gladiator sera prêt à partir », a déclaré Scott en septembre. Cela nous vient de The Zoe Ball Breakfast Show.

