Ridley Scott insulte un journaliste lors d’une discussion sur le Last Duel

Le réalisateur vétéran Ridley Scott fait à nouveau la une des journaux pour une réponse colorée après avoir reçu un commentaire sur « The Last Duel », sa dernière épopée médiévale. Connu pour son travail dans des productions majeures comme « Gladiator » ou « Blade Runner », il ne fait aucun doute que Scott est actuellement l’un des cinéastes les plus prolifiques d’aujourd’hui.

En octobre dernier, « The Last Duel » est sorti en salles et malgré la forte réponse positive de la critique spécialisée, le film n’aurait pas atteint les niveaux de collecte attendus au box-office international, bien que cela n’ait pas signifié des pertes complètes à l’étude.

Le film qui se déroule en France au XIVe siècle nous présente l’histoire de Jean de Carrouges (Matt Damon) qui fait remarquer que Jaques le Gris (Adam Driver) est entré chez lui et a abusé sexuellement de sa femme, Marguerite de Carrouges (Jodie Comer). , de sorte que les deux se livrent un duel dans le dernier procès par combat dont il existe un record.

Ridley Scott a toujours été connu pour être extrêmement protecteur envers son travail, et « The Last Duel » n’a pas fait exception. Le cinéaste a récemment partagé une interview avec le journaliste russe Anton Vladimorovich Dolin, dans laquelle, tout en essayant de louer le travail de Scott, il a répondu de manière quelque peu inattendue pour son interlocuteur.

Merci, Sir Ridley, pour la réponse ultime à toutes les personnes mesurant le « réalisme » et la « précision historique » dans les films d’époque. C’est un pour les livres. pic.twitter.com/35JLcGsa0g – Ilya Glazkov (@IlGlaz)

3 décembre 2021





Dolin a fait remarquer au cinéaste que « The Last Duel » ressemblait à son film le plus réaliste à ce jour, le comparant à « Kingdom of Heaven » ou « Robin Hood ». « Monsieur, putain. F * jour. Merci beaucoup. F * jour. Allez j*derse. Continuez s’il vous plaît « . Ce n’est pas la première fois que Scott fait des déclarations tout aussi fâchées cette année. Le vétéran a récemment souligné que les milléniaux et leurs téléphones portables étaient à blâmer pour l’échec du film au box-office.