Ridley Scott dit que lire de bonnes critiques peut être « dangereux » pour les réalisateurs

Pas du genre à hésiter à vous faire savoir ce qu’il ressent vraiment, le cinéaste vétéran Ridley Scott a ébouriffé beaucoup de plumes au fil des ans. En même temps, il n’a pas nécessairement une aversion à se faire critiquer lui-même. Parlant de la façon dont il aborde les critiques dans une nouvelle interview avec The Hollywood Reporter, Scott dit qu’il respecte leurs opinions mais utilise surtout ses propres goûts comme baromètre.

Ce n’est pas un hasard. L’état d’esprit de Scott à ce sujet remonte à 40 ans, lorsqu’il a été frappé par une critique sévère de Pauline Kael du New Yorker pour Coureur de lame, un film désormais considéré comme un classique du cinéma. Toujours amusé et inspiré par la revue, Scott la garde encadrée dans le bureau de son entreprise. De son point de vue, cette critique négative a eu un bien meilleur effet sur la carrière de Scott qu’autre chose, et le réalisateur a suggéré que ce sont en fait les critiques trop positives qui peuvent affecter négativement le travail futur d’un cinéaste.

« La pire chose à faire est de lire votre critique et c’est génial. C’est très dangereux, parce que vous pensez que vous marchez dans les airs. Ce que j’ai appris, c’est que vous ne marchez jamais dans les airs. Vous êtes toujours un peu pointilleux. Je pense toujours, ‘Je ne sais pas tout.’

Cela ne veut pas dire que Scott est prêt à accepter toutes les critiques qui lui sont adressées avec grâce et humilité. Tout en faisant la promotion Le dernier duel, un journaliste a déduit que le film décrivait une version plus réaliste de son cadre historique que les films précédents de Scott. En réponse, Scott a dit : « Monsieur, allez vous faire foutre. Allez vous faire foutre. Merci beaucoup. Allez vous faire foutre. Allez vous faire foutre, monsieur. » Lorsque la famille Gucci a critiqué le casting de son film, Scott a applaudi : « Vous avez probablement les meilleurs acteurs du monde, vous devriez être tellement chanceux. »

Ridley Scott a sorti deux grands films l’année dernière







Le dernier duel n’a pas été aussi performant que prévu lors de sa sortie en salles l’année dernière. Malgré une distribution de premier plan et des critiques positives, il n’y avait pas assez de personnes pour le regarder. Ben Affleck, l’une des stars du film, a émis l’hypothèse que c’était parce que la plupart des spectateurs préfèrent attendre pour diffuser de longs drames comme Le dernier duel à la maison plutôt que d’aller au théâtre. Affleck a soutenu la qualité du film, tout comme Scott, malgré les lacunes de ses performances au box-office.





Toujours en 2021, Scott a sorti le film Maison Gucci qui possédait également un ensemble impressionnant. Alors que les critiques étaient un peu mitigées, de nombreux critiques étaient friands du jeu d’acteur, notamment celui de Lady Gaga et Jared Leto. Avec Le dernier duel, Scott a également déclaré qu’il y avait eu des tonnes de séquences qui se sont retrouvées sur le sol de la salle de montage, et le réalisateur a annoncé qu’il publierait un jour des coupes étendues des deux films.

Le prochain projet de Ridley Scott est Musette. Le film est un biopic de Napoléon Bonaparte et met en vedette Joaquin Phoenix et Vanessa Kirby. Il est en développement pour le service de streaming Apple TV+.





