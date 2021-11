Ridley Scott dit que les films de super-héros sont «ennuyeux comme des merdes»

Ma Chambre d'Enfant Lit enfant évolutif Jaïpur Blanc et bois 90x140 à 90x190 cm

Votre petit bout n’est plus un bébé, il vous le dit bien assez : “Je suis grand moi !“ Et oui ça y est, votre aventurière ou super héros gagne en autonomie et devient grand(e). C’est donc le bon moment pour passer à un lit 90 x 190 cm . Et pourquoi ne pas découvrir le lit évolutif Jaipur qui accompagne votre enfant de longues années. Un lit enfant avec barrière pour sécuriser votre enfantLe passage du lit bébé au lit enfant va pouvoir se réaliser en douceur avec ce lit évolutif. Il est adapté dès l'âge de 3 ans. Il/elle va passer d’un lit bébé 60 x 120 cm ou 70 x 140 cm à un lit 90 x 140 cm. Votre bout’chou ne va pas se sentir perdu.De plus, il est vendu avec ses 2 barrières de lit (en option) qui permettent de sécuriser les nuits de votre bout'chou ainsi que les vôtres. S’il bouge beaucoup il va être bien maintenu.Une fois que votre enfant est habitué à son nouveau lit, vous pouvez retirer les barrières et avoir un lit bas. Monter et descendre de son lit va être super facile !Le lit enfant 90 x 140 cm devient trop petit ? Il suffit de changer les pans (fournis) et de passer au lit enfant 90 x 190 cm.Le sommier est livré avec le mobilier, il s’agit de lattes en bois massif à fixer sur tasseaux. Lorsque vous passez à la dimension 90 x 190 cm il suffit d’écarter les lattes.Nous vous informons que le tiroir ne peut être mis lorsque vous avez installé la barrière de lit.Couchage évolutif et durable pour filles et garçonsLe lit enfant évolutif Jaipur est parfaitement mixte. Le mélange de blanc et de bois permet de glisser le mobilier dans une chambre de princesse comme de super héros. Il vous suffit de jouer sur la décoration. Une vraie partie de plaisir ! Il est aussi parfait pour les chambres où votre fille et votre garçon cohabitent.Avec son design intemporel, le lit enfant évolutif est parfait pour un enfant de 3 ans et il convient aussi à un adolescent. Le poids supporté est de 90 kg. Voici un achat durable dans le temps et robuste.Lit enfant évolutif Made in France robusteLa collection Jaipur a été imaginée et dessinée par Ma Chambre d’Enfant. Nous souhaitions vous proposer du mobilier évolutif, robuste, de fabrication française, intemporel et adapté dès l’âge de 3 ans jusqu’à l’adolescence.La fabrication de ce lit 1 place se fait par notre usine partenaire située dans les Deux Sèvres Il est en MDF et le bois utilisé provient de forêts gérées durablement.Envoi d’échantillons gratuits sur demande.Mobilier à monter soi-même. En option avec le Lit enfant évolutif Jaipur :- La Barrière de Sécurité Amovible- Le Tiroir de Lit enfant Eco-Bio - Le Matelas Evolutif Enfant AirFresh 90x140 cm- Le Chevet Enfant Jaipur