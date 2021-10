Ridley Scott dit que Gladiator 2 est «prêt à partir» après son prochain film

Réalisateur Ridley Scott est sans aucun doute l’un des plus grands réalisateurs d’une génération et il n’a pas encore l’intention de baisser les bras. En plus de s’aligner Le dernier duel et Maison Gucci pour une sortie cette année, le réalisateur a déclaré au magazine Empire qu’il commencerait à travailler sur sa suite à l’épopée de Russell Crowe Gladiateur une fois qu’il a fini de tirer Musette, le long métrage Napoléon Bonaparte dirigé par un autre Gladiateur vedette, Joaquin Phoenix. Il a été rapporté il y a trois ans que Scott prévoyait de donner suite au film primé aux Oscars et acclamé par la critique. Gladiateur mais c’est la première fois que Scott place le film dans sa chronologie de production.

Il a été dit que même s’il n’a pas encore commencé à travailler sur Musette, ce film devrait sortir en 2023, cela définirait donc le Gladiateur suite quelque part en 2024 ou plus tard. Il rejoindra une série d’épopées historiques provenant de la Extraterrestre réalisateur, dont la carrière s’étend maintenant sur cinq décennies. En discutant Musette, qui comporte également Tuer Eve star Jodie Comer, Scott a déclaré au magazine : « J’ai déjà [the next] Gladiateur écrit maintenant. Alors quand j’ai fini Napoléon, Gladiateur sera prêt à partir. »

L’homme de 83 ans a eu une série de films à succès au cours de la dernière décennie, dont deux Extraterrestre films précédents dans Prométhée et Alien : Alliance, Le Martien, et le film de John Paul Getty Tout l’argent du monde, mais Gladiateur est toujours l’un de ses films les plus appréciés par les critiques et le public. Le film avait un budget épique de 103 millions de dollars, mais a rapporté plus de 460 millions de dollars et a remporté cinq Oscars, dont celui du meilleur film. Scott a été nominé dans la catégorie Meilleur réalisateur, mais a été battu à cet honneur par Steven Soderbergh qui a remporté pour Trafic. Bien que ce ne soit pas le genre de film qui se prête automatiquement à une suite, en particulier lorsque le protagoniste rencontre sa disparition dans l’acte final, il a été révélé dans un rapport de Deadline en 2018 exactement comment l’histoire progresserait dans la suite.

Gladiateur 2 suivra Lucius, le neveu de Commode, interprété par Joaquin Phoenix dans l’histoire originale. Dans l’acte final de Gladiateur, Commode a été tué par un Maximus mortellement blessé, joué par Crowe, qui est ensuite décédé lui-même pour retrouver sa femme dans l’au-delà. Par son acte, Maximus était responsable du sauvetage de Lucius et de sa mère Lucilla, tout en obtenant sa vengeance très recherchée pour la mort de sa propre famille. La suite découvrira à quel point les actions de Maximus ont eu une impression forte et durable sur l’avenir du jeune garçon. Chris Hemsworth est répandu pour le casting, peut-être pour jouer le fils de Maximus.

Le rapport suggère que Peter Craig, qui a été responsable des scripts de deux des Les jeux de la faim films, ainsi que le toujours en retard Top Gun : Maverick, écrira la suite, tandis que Paramount était à bord, avec Universal, qui a distribué le film original, ayant une option de cofinancement. De toute évidence, plus d’informations sur le projet seront disponibles lorsqu’il commencera enfin à produire, probablement au cours des deux prochaines années.

La prochaine sortie de Ridley Scott, Le dernier duel, qui met en vedette Ben Affleck, Matt Damon, Adam Driver et Jodie Comer, a été présenté en première mondiale au Festival du film de Venise au début du mois et arrive dans les salles américaines le 15 octobre. Cela nous vient d’Empire.

Sujets : Gladiateur 2