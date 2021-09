Ridley Scott dit que Gladiator 2 est en cours d’écriture et qu’il commencera bientôt à tourner

Le film primé aux Oscars est régulièrement considéré comme l’un des plus grands films de tous les temps et a été enveloppé dans un joli arc à la fin.

Cependant, le réalisateur a longtemps fait pression pour un suivi et il semble que cela commence enfin à décoller.

S’adressant à Empire, Scott a déclaré qu’il était actuellement occupé avec son prochain film, Musette, qui mettra en vedette Joaquin Pheonix (qui était également dans Gladiateur) et Jodie Comer et suivra l’ascension de Napoléon Bonaparte.

« J’ai déjà [the next] Gladiateur écrit maintenant », a-t-il déclaré à la publication de divertissement. « Alors, quand j’ai fini Napoléon, Gladiateur sera prêt à partir. »

Ajoutant: « Je peux vous dire que ces conversations ont eu lieu depuis le dernier jour du tournage du dernier et qu’il y a eu beaucoup d’idées différentes d’aborder les choses. »

Les producteurs Walter F. Parkes et Laurie MacDonald ont révélé en 2019 que la suite devrait se dérouler 25 ans après l’original.

Il y a eu des rumeurs depuis un certain temps maintenant affirmant que l’intrigue du nouveau film sera centre sur Lucius, fils de Lucilla (joué par Spencer Treat Clark dans l’original) et neveu de Commode (Joacquin Pheonix) – ce qui pourrait avoir du sens si le deuxième opus avance de deux décennies et nous présente une nouvelle génération de personnages.