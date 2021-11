Ridley Scott blâme les milléniaux apathiques pour le dernier duel flop au box-office

Le dernier film de Ridley Scott Le dernier duel avait apparemment tout pour lui, avec un réalisateur acclamé à la barre et une distribution particulièrement forte. Réunissant Ben Affleck et Matt Damon dans les rôles principaux, l’ensemble comprenait également Jodie Comer et Adam Driver. Situé dans la France médiévale, Le dernier duel suit un chevalier, Jean, (Damon) qui défie son ami Jacques (Chauffeur) en duel pour défendre sa femme, Marguerite (Comer), après qu’elle ait accusé Jacques de l’avoir violée.

Malheureusement, Le dernier duel était une bombe au box-office. Il a fait un flop avec moins de 30 millions de dollars tirés avec un budget de 100 millions de dollars. Cela contrastait directement avec ce que disaient la plupart des critiques, ainsi que ceux qui l’ont réellement vu, car le film a été acclamé. Parler du raté sur le podcast de Marc Maron WTF, Ridley Scott a théorisé que Le dernier duel bombarder si fort était parce que les jeunes sont trop distraits par les téléphones portables et les médias sociaux pour avoir à apprendre quelque chose de nouveau.

« Non. Disney a fait un travail de promotion fantastique. Les patrons ont adoré le film – parce que je craignais que ce ne soit pas pour eux – mais ils ont vraiment aimé le film, donc leur publicité, publicité, et cetera, était excellente… Je pense que cela se résume à – ce que nous avons aujourd’hui [are] le public qui a été élevé sur ces putains de téléphones portables. Les millénaires ne veulent jamais apprendre quoi que ce soit à moins qu’on ne vous le dise sur le téléphone portable. C’est un trait général, mais je pense que nous en parlons actuellement avec Facebook. Il y a eu une mauvaise direction qui s’est produite lorsqu’on a donné le mauvais type de confiance à cette dernière génération, je pense. »

Marc Maron a également demandé pourquoi Le dernier duel a échoué, suggérant que la période et l’action auraient dû aider à attirer les jeunes cinéphiles. Ridley Scott est d’accord et ajoute que sa distribution stellaire aurait également dû attirer plus de monde. En fin de compte, Ridley soutient le film sans un seul regret, et cela concerne tous les autres films qu’il a jamais réalisés.

« Je suis d’accord avec toi. Notamment avec Matt Damon, Ben Affleck et Adam Driver et cette nouvelle fille nommée Jodie Comer. C’est l’appel que vous faites. C’est l’appel que Fox a fait. Nous avons tous pensé que c’était un scénario formidable, et nous l’avons fait. Vous ne pouvez pas gagner tout le temps. En ce qui me concerne, je n’ai jamais eu un seul regret sur aucun film que j’ai jamais fait. Rien. J’ai appris très tôt à être votre propre critique. La seule chose sur laquelle vous devriez vraiment avoir une opinion est ce que vous venez de faire. Éloignez-vous. Assurez-vous que vous êtes heureux. Et ne regarde pas en arrière. C’est moi. »

Ridley Scott rappelle également Coureur de lame, qui a été « tué » par les critiques de l’époque. Il nomme spécifiquement Pauline Kael du New Yorker comme une critique qui a écrit une « série d’insultes de quatre pages » sur le film. Scott dit qu’une mauvaise critique a été encadrée et est exposée dans son bureau, un rappel constant à quel point ce critique avait tort, comme Coureur de lame était en effet en avance sur son temps. Comme le dit Scott, « Elle avait tellement tort. J’étais juste en avance sur elle.

Le dernier duel est encore actuellement à l'affiche dans certaines salles de cinéma. Bien qu'il n'ait pas fait grand bruit au box-office, le film sera peut-être reconnu en temps voulu. Cette nouvelle provient du podcast WTF de Marc Maron avec les citations ci-dessus provenant de Variety.





