Ridley Scott a parlé de la suite de Gladiator

HJC RPHA 11 Aliens Fox MC5

Telle la créature insaisissable et mythique créée par Ridley Scott, vous errez dans les rues et affolez le bitume... Le casque intégral HJC RPHA 11 Aliens Fox ajoutera un peu plus de mystère à votre ride, à l'image de cette bête qui nous poursuit depuis notre enfance ! Une édition limitée de l'intégral haut de gamme RPHA 11 pour tous les fans de cette saga obscure, aussi effrayante que fascinante.NB : Grille des tailles particulière pour les casques HJC RPHA 11 : XXS : 52-53 / XS : 54-55 / S : 55-56 / M : 57-58 / L : 58-59 / XL : 60-61 / XXL : 62-63Casque intégral haut de gamme pour adulteEdition Limitée RPHA 11 Aliens Fox MC5Matériau : calotte en fibres multi-composites (carbone et carbone-fibre de verre hybride), technologie "PIM Plus - Premium Integrated Matrix"Conception de la calotte optimisée pour un système de ventilation exceptionnelStructure de la calotte aérodynamique pour une performance extrême à une vitesse maximale3 tailles de calotteIntérieur : Multicool démontable et lavable, en tissu antibactérien, traité anti-odeur et anti-transpiration, séchage très rapideDécoupe pour le passage aisé des lunettesKit de secours (mousses de joues) pour un démontage rapide et en toute sécurité en cas d'urgenceÉcran : incolore 2D, anti-rayure, protection UV à 99.9%, prêt à recevoir film Pinlock Max VisionChamp de vision agrandi pour une meilleure visibilitéLivré avec écran fumé foncé 2D pré-percé Pinlock et pré-disposé pour les tear-offsLivré avec un Pinlock Max Vision (lentille antibuée haute performance)Bouton pour Tear-offSystème de remplacement de l'écran "RapidFire", rapide et sans outilsFermeture de l'écran améliorée avec un double système de blocage pour les conditions de courseSystème de ventilation à canaux (ACS)Précision des réglages des ventilations supérieures : réglage multi-positions, même avec des gantsVentilation supérieure aérodynamique : forme et emplacement étudiés pour une meilleure prise d'airNouvelle ventilation frontale : augmente le flux d'air pour une meilleure ventilationVentilations latérales redessinées : améliorent la circulation de l'air et évitent la formation de buéeSpoiler développé et testé en soufflerieExtracteurs d'air arrière : positionnés stratégiquement pour augmenter la sortie d'air chaudCache-nezBavette anti-remousPrédisposé à recevoir un système de communication Bluetooth, comme le HJC Bluetooth By Cardo. Kit de communication Bluetooth non livré avec, mais disponible en option sur iCasque.com Jugulaire : boucle double DLivré avec sa housse de transportPoids : 1300 gr en taille S (+/- 50 gr)Garantie : 5 ans