Ridley Scott a frappé les films de super-héros : "Ils sont très ennuyeux"

Selected Jeans Scott 6155 Straight Super Stretch 38 Blue Black Denim

Ce jean homme en coton biologique donnera à votre tenue une allure décontractée. Ils comportent un mélange de poches et sont dotés d'une coupe droite et extensible pour plus de flexibilité. Ils sont idéaux pour être associés à une chemise imprimée pour un look décontracté et tendance.Caractéristiques:Jean coupe droiteFait d'un mélange de coton biologiqueAvec stretch pour plus de flexibilitéLook et design intemporelsCaractéristiques:Composition: 72% coton biologique, 21% modal, 5% polyester, 2% élasthanneCoton organique:Ce produit est fait de coton biologique certifié. Cela signifie qu'aucun produit chimique nocif tel que des pesticides ou des insecticides n'est utilisé pour la culture du coton. Cela fournit un environnement de travail sûr pour les agriculteurs et le sol reste fertile plus longtemps.Se soucier:Lavage en machine à 40 ° C maximum avec programme de lavage douxNe pas javelliserSèche-linge à basse températureRepasser à feu moyenNettoyage à sec (sans trichloréthylène)