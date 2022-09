Ridley Episode 5 Date de sortie, compte à rebours, spoilers

De nombreuses personnes de différentes parties du monde recherchent actuellement la date de sortie de l’épisode 5 de Ridley. Après avoir regardé tous les épisodes publiés, les fans de cette émission recherchent vraiment son prochain épisode. Nous sommes maintenant ici avec un guide séparé pour vous aider de toutes les manières possibles. Si vous recherchez également la même chose, vous êtes au bon endroit.

Dans cet article, nous couvrirons toutes les informations possibles concernant la date de sortie de Ridley Episode 5. Ici, vous apprendrez également comment regarder cette série dans différentes régions, la liste des épisodes, la distribution de la série et bien plus encore. Alors sans plus tarder, sachons toutes ces choses ci-dessous.

Il s’agit d’une série britannique et le nom de sa société de production est West Road Pictures. Cette émission a été réalisée par Paul Gay, Bryn Higgins et Noreen Kershaw et créée par Paul Matthew Thompson, Jonathan Fisher et Julia Gilbert Son premier épisode est sorti le 28 août 2022 et après la sortie, cette série a réussi à obtenir beaucoup de popularité non uniquement aux États-Unis mais aussi dans de nombreux autres pays.

L’histoire de cette série suit e Alex Ridley et la page est un détective à la retraite. Au fur et à mesure que la série avance, vous verrez qu’il a été appelé en tant que détective consultant lorsque son ancienne protégée, Carol Farman, a besoin d’aide pour résoudre une affaire de meurtre complexe. L’histoire de ce spectacle est pleine de suspense. Après avoir regardé tous les épisodes publiés, les fans de cette série recherchent la date de sortie de Ridley Episode 5. Alors sachons-le.

Date de sortie de l’épisode 5 de Ridley

Maintenant, nous allons révéler la date de sortie de l’épisode 5 de Ridley. Dans la saison 1 il n’y a que 4 épisodes et pour le prochain épisode, il faudra attendre sa deuxième saison. S’il y a une annonce concernant la saison 2, nous vous le ferons savoir ici sur cette page.

Où diffuser Ridley?

Si vous voulez vraiment regarder cette série, alors au Royaume-Uni, vous pouvez la regarder sur ITV, aux États-Unis, vous pouvez regarder cette émission sur PBS, en Australie, vous pouvez la regarder sur Britbox et en Belgique, vous pouvez regarder cette émission sur VRT. N’oubliez pas une chose, la disponibilité de cette série dépendra de votre région.

Liste des épisodes

Voici maintenant la liste des épisodes de cette saison.

Le jardin paisible

Hospitalité

Chant du cygne

Les jours numérotés

Liste des acteurs

Voici la liste des acteurs de la série. Jetez un oeil ci-dessous.

Adrian Dunbar comme Alex Ridley

George Bukhari comme DC Darren Lakhan

Bronagh Waugh comme DI Carol Farman

Georgie Glen comme Dr Wendy Newstone

Terence Maynard comme DCI Paul Goodwin

Julie Graham comme Annie Marling

Bhavna Limbachia comme Geri Farman

Le dernier mot

Nous concluons cet article en espérant que vous ayez tous les détails liés à la dernière date de sortie de l’épisode 5 de Ridley, le nombre total d’épisodes pour cette série, sa plateforme de streaming et bien plus encore. Attendez donc la confirmation officielle pour connaître la date de sortie exacte. Si vous avez des questions concernant la date de sortie de Ridley Episode 5 dans votre esprit, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires. Nous sommes là pour vous aider à résoudre tous vos doutes.

