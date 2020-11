ridiculement cher, pas de prise et des matériaux douteux

Pas encore vendu, mais le chargeur MagSafe Duo d’Apple a déjà déçu de nombreux critiques qui l’ont reçu pour des tests aux États-Unis.

Pas parce qu’ils aiment ça, ils cessent d’être des nouvelles les controverses avec Apple, et on sait déjà que le géant de Cupertino adore susciter la polémique et révolutionner l’industrie avec des décisions telles que l’élimination du chargeur et des écouteurs de son iPhone, un mouvement que Samsung étudie déjà pour l’implémenter dans son Galaxy pour le courant de 2021.

Les débats autour du lancement des quatre saveurs de l’iPhone 12 et de ses accessoires dérivés ne se sont pas arrêtés là, qui ont d’abord montré des problèmes avec le Ceramic Shield sur sa face avant et très peu de RAM puis ont cédé la place au prix élevé de la réparation de son écran, et maintenant arriver le ‘échoue’ avec les accessoires MagSafe qui commencent à arriver sur le marché, en utilisant ce cercle magnétique intégré à l’arrière de l’iPhone 12.

Apple lui-même a été guéri de la santé en avertissant dans son ‘avertissement’ Quoi les étuis en cuir pourraient s’user ou décoloration dérivée de cet anneau magnétique, et l’utilité de 65 portefeuilles en euros qui pendent lorsque vous mettez le mobile dans votre poche, c’est un peu en question.

Bien maintenant le MagSafe Duo arrive pour augmenter les polémiques, et est-ce que ce genre de chargeur de voyage sans fil qui peut être plié et qui n’est pas encore officiellement vendu, a déjà commencé à passer par les laboratoires de Les ‘critiques’ les plus réputés aux États-Unis, qui n’ont pas été trop impressionnés avec le produit Apple, comme vous le verrez maintenant …

Selon The Verge, le MagSafe Duo va bien, mais pas tout à fait …

Nous avons déjà vu analyse de nombreux médias majeurs aux USA, comme TechCrunch ou The Verge, mais ces derniers étaient peut-être les plus graphiques décrivant en quelques mots le nouveau chargeur MagSafe Duo d’Apple: « C’est bien, mais pas si beau », résume l’éditeur Dieter Bohn dans sa revue.

Fondamentalement, c’est que Le nouveau double chargeur sans fil d’Apple a l’air bien, il est vraiment beau et son design est très ingénieux, mais dans la partie pratique il n’est pas aussi bien exécuté qu’il le devrait et dans l’aspect économique c’est un accessoire cher, très cher, presque au niveau du sang de licorne.

Et oui, mes amis, conformément à leur nouvelle politique de ne pas envoyer de chargeurs muraux avec aucun de leurs appareils, Apple ne connecte pas non plus le connecteur au secteur avec ce chargeur sans fil, qui est livré dans son emballage de vente accompagné uniquement d’un câble USB-C vers Lightning, Et cela coûte 129 €, rien de moins!

Le prix est sauvage, il n’y a pas de palliatifs ici, d’autant plus que en Espagne, le lancement coûtera 149 euros, auquel il faut ajouter l’argent qui coûte un chargeur mural qu’Apple vend ici pour 25 euros si on opte pour le modèle de puissance 20W, ou 55 euros si on veut le modèle 30W.

Wow, le pack complet MagSafe Duo qui vous permettra de recharger simultanément votre Apple Watch et votre iPhone vous coûtera 174 euros par aile, environ 150 euros de plus que ce que vous paieriez pour un chargeur sans fil standard double et même triple, pour charger le téléphone portable, la montre et les écouteurs sans fil en même temps, également avec connecteur USB-C et non Lightning, et même avec des LED d’état de charge.

Mais le truc ne s’arrête pas là, le prix au final est le moindre car on sait que de nombreux utilisateurs Apple sont prêts à le payer, en plus du fait que vous devez certainement payer pour le design ingénieux et la possibilité de le plier et de l’emporter confortablement n’importe où. Nous acceptons le bateau, comme animal aquatique …

À la fin , peut-être que vos pires références sont les matériaux utilisés, et est-ce que les critiques à cet égard sont déjà moins compréhensibles pour un accessoire de taille-prix que selon ‘critiques’ Il est fait en une sorte de plastique caoutchouteux blanc, qui a l’air bien mais a été moulé sous pression avec les deux côtés ensemble.

Cela fait là une sorte de grosse couture à l’extérieur, quelque chose qui se produit également avec les claviers Surface ou iPad, en plus de la charnière en caoutchouc qui reste entre les deux MagSafe développe des rides dès le premier pli qui ne sont plus jamais récupérés.

De plus, ce matériau caoutchouteux collant qui a priori ce serait une bonté d’éviter de glisser tout en chargeant, il se déguise en méchant et se retourne contre ce MagSafe Duo qui collecte la poussière et la saleté à la vitesse d’une vadrouille, bien que dans ce cas, ils indiquent également qu’il peut être nettoyé très facilement avec un chiffon humide.

La bonne partie est que la qualité fonctionnelle est au niveau Apple, avec une charge très stable et des aimants qui fonctionnent parfaitement, garder l’iPhone coincé même en soulevant le chargeur, qui est très léger et polyvalent. Il existe également des aimants qui le maintiennent plié et la charnière semble lisse et robuste. Tout n’allait pas être mauvais, et cela ne coûte 149 euros de rien …

