“Ridicule”: Andrew Lloyd Webber critique le film “Cats”

03.08.2020 à 21h29

Les critiques et les téléspectateurs ont été choqués par l’adaptation cinématographique de la comédie musicale “Cats”. Et le compositeur Andrew Lloyd Webber, qui a écrit la comédie musicale, n’en est pas non plus fan.

L’adaptation cinématographique de la légendaire comédie musicale “Cats” a provoqué la moquerie et le ridicule non seulement parmi les cinéphiles l’année dernière, mais la série étoilée a reçu six framboises dorées – y compris le “prix” du “pire film” . Et même le compositeur Andrew Lloyd Webber (72 ans), qui a écrit la comédie musicale, ne prend pas bien soin du film.

“Tout cela était ridicule”, a déclaré Webber dans une interview au “Sunday Times”. Le problème était que le réalisateur Tom Hooper (47 ans, “Les Misérables”) ne voulait pas que “quelqu’un qui était impliqué dans la performance originale soit impliqué dans le tournage”, a poursuivi le jeune homme de 72 ans.

“Cats” est sorti en salles en décembre 2019. Malgré le pouvoir des stars avec la musique et des grands hollywoodiens comme Taylor Swift (30), Judi Dench (85), Rebel Wilson (40), Idris Elba (47) ou James Corden (41), l’adaptation musicale est devenue une vraie. Fiasco. L’essentiel, selon le New York Post, était que les fabricants ont subi une perte estimée à 113 millions de dollars.

(rto / spot)