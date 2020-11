Ridhima Pandey parmi quatre Indiennes dans la liste des 100 femmes inspirantes et influentes de la BBC pour 2020

Pandey a déclaré qu’elle ne s’attendait pas à figurer sur la prestigieuse liste et qu’elle se sent motivée à poursuivre son combat pour les causes de l’environnement et du changement climatique.

La liste des 100 meilleures femmes de la BBC présente quatre Indiennes cette année.

Le jeune militant pour le climat de l’Uttarakhand Ridhima Pandey fait partie des quatre Indiens présentés dans le BBCLa liste 2020 de 100 femmes inspirantes et influentes du monde entier. La liste met en évidence les personnes «qui mènent le changement et qui font la différence pendant ces périodes de turbulence», selon le BBC site Internet. Il a ensuite reconnu la participation de Pandey au mouvement d’action climatique local et mondial.

<< Ridhima Pandey est une militante pour le climat qui, à l'âge de neuf ans, a déposé une pétition contre le gouvernement indien en réponse à son inaction pour atténuer le changement climatique. En 2019, avec 15 autres enfants pétitionnaires, Ridhima a intenté une action en justice contre cinq pays à l'ONU.

Ridhima (maintenant âgé de 12 ans) et Greta Thunberg faisaient partie d’un groupe de 16 enfants au Sommet des Nations Unies sur l’action pour le climat l’année dernière, qui ont déposé une plainte contre certaines nations lors du Sommet pour inaction dans la crise actuelle du changement climatique.

En décembre 2019, Pandey a lancé une campagne en ligne exhortant le Premier ministre à parler de la situation alarmante de la pollution de l’air en Inde dans son Mann Ki Baat podcast et déclarez-le une urgence de santé publique. Pandey a envoyé une lettre manuscrite au Premier ministre Narendra Modi, disant que son pire cauchemar était d’aller à l’école avec une bouteille d’oxygène. Elle a demandé que PM Modi s’assure « qu’une bouteille d’oxygène ne devienne pas une partie essentielle de la vie des enfants, que nous devrons peut-être porter partout sur nos épaules à l’avenir ».

« Ridhima participe actuellement à des conférences internationales et aide à donner à d’autres étudiants, à tous les niveaux, les moyens de lutter pour leur avenir et pour la biodiversité du monde. Ridhima travaille pour sauver son avenir et celui des générations à venir », a poursuivi le site Web.

Selon un Hindustan Times rapport, Pandey a déclaré qu’elle ne s’attendait pas à figurer sur une liste aussi prestigieuse et qu’elle se sent motivée à poursuivre son combat pour la cause de l’environnement et du changement climatique.

«C’est une agréable surprise et une reconnaissance internationale du travail que j’ai réalisé pour la cause de l’environnement et du changement climatique. Cette reconnaissance m’encouragera encore à continuer à travailler et à lutter pour la cause de l’environnement et du changement climatique, qui sont les problèmes les plus importants auxquels le monde est confronté aujourd’hui et devra faire face dans les jours à venir », a-t-elle déclaré.

Trois autres femmes indiennes ont également été reconnues avec une place dans la liste.

La première était Bilkis Bano, quatre-vingt-deux ans, qui a été reconnue comme l’une des nombreuses femmes qui ont protesté pacifiquement contre la loi d’amendement de la citoyenneté (CAA) à Shaheen Bagh à Delhi l’année dernière.

Manasi Joshi, qui a perdu une de ses jambes dans un accident de la route en 2011, a été reconnue pour être une «créatrice de changement». Joshi est actuellement classé numéro deux mondial en SL3 (debout / déficience des membres inférieurs / mineur) par la Fédération mondiale de badminton en juin de cette année.

Gaana le chanteur Isaivani figurait également sur la liste. Elle fait partie du plus grand groupe politique d’ensemble d’Inde – The Casteless Collective – qui questionne l’oppression ou l’inégalité à travers sa musique.

La liste comprend Sanna Marin, qui dirige le gouvernement de coalition entièrement féminin de la Finlande, Michelle Yeoh, star des nouveaux films Avatar et Marvel et Sarah Gilbert, qui dirige la recherche de l’Université d’Oxford sur un coronavirus. vaccin, ainsi que Jane Fonda, une activiste et actrice pour le climat.

