Riders Republic va ajouter des BMX, des skis propulsés par des fusées et des événements saisonniers

Riders Republic est un jeu vidéo moderne, ce qui signifie que même s’il n’est pas encore sorti, Ubisoft propose déjà un Pass Année 1. En tant que tel, voici tout ce que la firme française ajoutera au cours des 12 prochains mois (!!!) – y compris des vélos BMX et un tas de kits exotiques, comprenant des skis propulsés par des fusées. Il existe également un tas de produits cosmétiques et d’extras proposés aux propriétaires des éditions les plus chères.

Ne vous inquiétez pas si vous ne voulez pas payer de supplément, car il y aura un tas de modes saisonniers et d’extras pour tout le monde, y compris de nouvelles batailles multijoueurs en arène et un événement de sports d’hiver. Il y a un bref – si, honnêtement, assez compliqué – aperçu dans la bande-annonce intégrée ci-dessus. Les développeurs dans la vidéo semblent au moins excités.