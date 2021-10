Riders Republic présente le bac à sable des sports extrêmes dans la bande-annonce PS5 et PS4

Abonnez-vous à Push Square sur

Riders Republic possède un gigantesque bac à sable inspiré de nombreux parcs nationaux situés aux États-Unis, et cette bande-annonce vous en donne un aperçu. Des lacs tentaculaires et de la foresterie de Yosemite aux roches rouges emblématiques de Bryce Canyon, vous ferez un backflip dans le contexte de certains des paysages les plus emblématiques du monde.

Ubisoft lance une démo de pré-version sur PC cette semaine, avant le déploiement complet du jeu sur PlayStation 5 et PS4 plus tard dans le mois. Nous avons hâte de jouer à celui-ci depuis son annonce, il est donc bon de savoir qu’il est enfin imminent. Si vous ne savez toujours pas à quoi vous attendre, vous pouvez lire nos impressions sur la version bêta ouverte de la version ici.