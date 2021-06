Riders Republic en selle sur PS5, PS4 à partir du 2 septembre

Ubisoft nous a fait attendre, mais Riders Republic semble que cela en vaudra la peine à la fin. Le successeur spirituel de Steep (avec une pincée de The Crew 2 là-dedans) est en fait un bac à sable de sports extrêmes, où vous pouvez faire la course en wingsuit, descendre des collines en VTT ou simplement explorer et découvrir le magnifique monde ouvert qui vous entoure.

C’est massivement multijoueur, avec des courses émergentes, des défis de gameplay et même des modes compétitifs, et ça a l’air génial. Les hubs sociaux vous donneront un espace pour personnaliser votre personnage et votre équipement, ainsi que pour rencontrer vos amis et décider quoi faire. La bande-annonce vous donne un très bon aperçu – honnêtement, cela ressemble à un gagnant.

Il arrive sur PS5 et PS4 le 2 septembre, et nous avons hâte.