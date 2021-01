Riders Republic Delay, le dernier hit d’Ubisoft

Les fans de sports extrêmes et du monde ouvert reçoivent la mauvaise nouvelle du retard de Riders Republic, le jeu prometteur d’Ubisoft.

Nous avons commencé l’année et ils nous ont déjà surpris avec plusieurs retards inattendus. La dernière victime de ces publicités indésirables est l’un des titres Ubisoft. Les amateurs de sports extrêmes comme le snowboard ou la moto radicale devront attendre encore un peu pour profiter du titre prometteur que la société a annoncé il y a plus d’un an. Le pire, c’est que nous n’avons même pas de date cible pour le match complet. Au contraire, le développeur nous laisse un vague message qui pointe vers au cours de la même année 2021.

Dire que le retard était inattendu est un euphémisme. Ubisoft prévu le lancement original du titre ce 25 février, ce qui est dit bientôt. Après un an et demi depuis son annonce initiale, n’importe qui penserait qu’il était temps, et s’il y avait des changements de date, ce serait pour un mois ou deux. D’une part, le déplacer à une autre période de l’année sans préciser pourrait indiquer l’état de développement. En revanche, cela pourrait être un exemple clair de la façon dont les distributeurs ont pris acte de la réception de certains lancements 2020 qui ont été perçus comme prématurés.

Quoi qu’il en soit, si Ubisoft estime qu’il vaut mieux retarder un jeu vidéo pour quelque chose qu’il sera. À long terme, il ne peut que faire le bon travail pour vous donner plus de temps pour respirer et vous donner le temps dont vous avez besoin pour vous rendre sur le marché. Avec la nouvelle génération de consoles sur le dessus, ce sera particulièrement vrai pour attendez-vous à un nouveau niveau de qualité graphique comme nous ne l’avons jamais vu. Nous espérons que ces mois accordés avec le retard de Riders Republic serviront à peaufiner beaucoup plus le jeu et ainsi pouvoir profiter d’un produit à la hauteur des attentes.