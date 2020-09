Êtes-vous prêt à vivre la meilleure expérience possible pour un fan de moto? RIDE 4 attisera votre flamme compétitive avec un nouveau niveau de réalisme

Choisissez parmi des centaines de motos sous licence officielle et parcourez des dizaines de circuits à travers le monde, tous conçus avec un niveau de détail extraordinaire! Chacun des éléments a été conçu à partir de données CAO et de numérisation laser et 3D pour obtenir une précision extrême et vous permettre de profiter de la meilleure expérience sur deux roues. RIDE 4 dispose d’un système de conditions météorologiques entièrement dynamique et de cycles jour et nuit. Vivez les courses dans d’autres circonstances et montrez que vous êtes les meilleurs pilotes dans toutes les situations.

Plateformes: PC PlayStation 4 PlayStation 5 Xbox One Xbox Series X

Date de sortie: 10/08/2020

Genre: Simulation, Conduite

Développeur: Millestone

Éditeur: Millestone

Format: physique, numérique

Langue: espagnol (textes)

Multijoueur: Oui

Score de la communauté:

0 (0 avis)

