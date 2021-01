RIDE 4 Saddles Up sur PS5 à partir d’aujourd’hui

La société italienne industrieuse Milestone a certainement mis ses kits de développement PlayStation 5 à l’épreuve. Rapide dans le sillage de MXGP 2020, le studio a maintenant publié la version nouvelle génération de son jeu de course de moto, RIDE 4. Vous pouvez consulter la bande-annonce de lancement ci-dessus, qui associe un tas de séquences de jeu cinématographique à des informations marketing.

Alors, quelles sont les caractéristiques du titre? Eh bien, le coureur à deux roues exploite une résolution dynamique allant jusqu’à 4K natif et fonctionne bien sûr à une vitesse soyeuse de 60 images par seconde. Il promet également une prise en charge complète du contrôleur DualSense: «Le retour haptique avancé poussera l’expérience de jeu d’une nouvelle manière immersive, permettant aux pilotes de ressentir les vibrations, les gaz et les freins de la manière la plus réaliste possible», affirme le communiqué de presse.

Si vous possédez déjà RIDE 4 sur votre PlayStation 4, vous pouvez passer à la version de nouvelle génération gratuitement, mais uniquement jusqu’au 30 avril. Envisagez-vous de prendre ça pour un, euh, balade? Montez en selle dans la section commentaires ci-dessous.