RIDE 4 annonce son arrivée sur Xbox Series X et mettra en vedette Smart Delivery

Il y a peu de jeux de moto sur le marché, mais l’un de ceux qui se démarque le plus est sûrement BALADE. La franchise développée par Étape importante Il arrivera très bientôt sur PS4 et Xbox One, nous mettant aux commandes des motos les plus rapides du monde, mais vous bénéficierez également d’une version améliorée exclusive des consoles de nouvelle génération, à savoir la PS5 et la Xbox Series X.

C’est via le canal officiel de l’équipe qu’une nouvelle bande-annonce de présentation de RIDE 4 dans lequel principalement, son arrivée à Xbox série x et PS5Avant de commenter des détails, je vous laisse avec la vidéo.

RIDE 4 amélioré sur Xbox Series X

Le jeu de moto sur les consoles de nouvelle génération arrivera à une résolution 4K et sera déployé sur 60 images par seconde la nouvelle norme en matière de résolution et de vitesse, mais pas seulement, Milestone a annoncé qu’au moins dans la série X, le jeu profiterait Livraison intelligente ce qui signifie que si vous obtenez la version Xbox One, vous pouvez jouer à la version Xbox Series X sans frais supplémentaires.

RIDE 4 a une sortie prévue pour le 8 octobre et des versions de nouvelle génération arriveront sur 21 janvier 2021 donc en fait, c’est un peu plus d’un mois pour tester ce titre. Nous vous recommandons de garder un œil sur Generation Xbox pour plus de nouvelles.