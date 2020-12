Rico Nasty garde son argent sur « No Debate »

Ces dernières années, Rico Nasty s’est transformé en superstar qu’elle est aujourd’hui. L’artiste DMV a repoussé les limites avec son éventail d’influences. Il y a une dose évidente de hip-hop mais ensuite, l’influence de Joan Jett et du punk rock sortent. Au fil des années, elle a affiné ce son à la perfection qu’elle met en valeur Vacances de cauchemar. Son nouveau projet donne aux fans un peu de tout ce qu’ils ont appris à aimer chez elle. Sur «No Debate», elle atténue la prestation rauque pour un moment plus mélodique du projet alors que Tacobella fait une apparition.

Le dernier projet de Rico Nasty est maintenant sorti avec des apparitions de Trippie Redd, Don Toliver, Gucci Mane, Aminé, Sukihana et plus encore. Jetez un coup d’œil sur son projet, « No Debate » ci-dessous.

Paroles de citations

Perdu dans mon esprit, pensant à un chèque

Mes chiennes appellent dos à dos, « Es-tu encore prête? »

Je porte des échantillons, ils continuent de me demander si ça a encore chuté

Je l’ai fait hors de ma ville par moi-même, pouvez-vous surpasser ça?