Ricky Martin au Mexique 2023 : Quand auront lieu les concerts et comment acheter des billets ?

Musique

Ricky Martin donnera une tournée de concerts symphoniques au Mexique 2023. Nous révélons ici les détails des billets et des dates pour Cancun, Merida, CDMX, León, Guadalajara et Monterrey.



© Mike WindleRicky Martin fera une tournée au Mexique.

C’est confirmé! Ricky Martinl’un des chanteurs portoricains les plus reconnus au monde, se produira à nouveau dans Mexique pendant Ça 2023. A cette occasion, les concerts qu’il offrira dans le pays auront un assaisonnement particulier : ils seront accompagnés des Orchestre symphonique métropolitain de Camerata.

Les dates qu’il a annoncées via ses réseaux sociaux sont les suivantes: Cancún 16 septembre 2023 ; à Mérida le 17 ; à Mexico le 20 ; à León le 24 ; à Guadalajara le 27 ; et enfin à Monterrey le 29. Il n’a pas encore été révélé quelles seront les étapes de chacun des concerts.

Dans chacun des concerts, il sera accompagné des 60 musiciens classiques qui font partie de l’Orchestre et qui ont également accompagné tout au long de la tournée internationale du prestigieux chanteur. De plus, il jouera tous ses tubes en tant que « Vuelve », « Parfois bon et parfois mauvais » et « Livin ́ la vida loca », entre autres.

+Ricky Martin au Mexique 2023 : dates des concerts

cancún 16 septembre 2023

16 septembre 2023 Mérida 17 septembre 2023

17 septembre 2023 CDMX 20 septembre 2023

20 septembre 2023 Lion 24 septembre 2023

24 septembre 2023 GDL 27 septembre 2023

27 septembre 2023 MTY 29 septembre 2023

+Quand les billets sont-ils mis en vente ?

On ne sait pas encore où les billets peuvent être achetés ni les prix. Si la date de mise en vente est confirmée :

26 et 27 juin Prévente Banorte 11h

28 juin Vente générale 11h00

