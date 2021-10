Ricky Gervais veut vivre assez longtemps pour voir les jeunes annulés par la prochaine génération

Ricky Gervais est un critique connu de la culture d’annulation et il espère un jour voir les jeunes critiqués par la prochaine génération.

Ils voient les choses dans la société sous un nouvel angle et accusent les personnes âgées d’avoir des opinions qui leur semblent dépassées.

Mais le comédien Ricky Gervais espère que ceux qui annulent seront un jour annulés par une génération de personnes plus jeune et encore plus progressiste.