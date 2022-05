Ricky Gervais sous le feu pour avoir fait des blagues transphobes dans le dernier spécial Netflix SuperNature

Ricky Gervais a été critiqué pour avoir fait des blagues anti-trans dans son dernier spécial Netflix, SuperNature. Ce n’est pas la première fois que le comédien britannique au franc-parler est attaqué pour ses blagues, mais SuperNature se révèle être la spéciale la plus controversée de Gervais à ce jour. Et il n’est sorti que depuis un jour.

Gervais a toujours été confronté à des réactions négatives pour ses blagues, qu’elles soient dans ses émissions spéciales, ses remises de prix ou même dans ses tweets. Le Vie après la mort star ne peut tout simplement pas rester à l’écart de la controverse, et il n’est pas non plus du genre à s’excuser ou à reculer. En fait, Gervais semble être plus offensif que jamais dans SuperNature, son premier spécial Netflix depuis 2018 Humanité, alors qu’il plaisante sur tout, de Louis CK, annuler la culture, à la religion.

Ne pas tirer de coups de poing SuperNature, Gervais commence immédiatement le spectacle en s’adressant à son public en liesse comme « c ** ts » pour les faire taire. Et après une brève leçon sur l’identification de l’ironie, en utilisant le trope « les femmes ne sont pas drôles », Gervais se met à plaisanter sur les pronoms et les femmes avec des pénis. Et à peine 5 minutes après le début de la spéciale, il récite le matériel qui est à l’origine des critiques auxquelles il est confronté.

« J’adore les nouvelles femmes. Elles sont géniales, n’est-ce pas ? Les nouvelles que nous avons vues ces derniers temps. Celles avec des barbes et des chattes. Elles sont aussi bonnes que de l’or, je les adore. Et maintenant les démodés disent, ‘Oh, ils veulent utiliser nos toilettes.’ « Pourquoi n’utiliseraient-ils pas vos toilettes ? » ‘Pour dames!’ « Ce sont des dames – regardez leurs pronoms ! Et cette personne n’est-elle pas une dame ? » « Eh bien, son pénis. » ‘SON pénis, vous f ***** g bigot!’ « Et s’il me viole ? » ‘Et si ELLE te viole, putain de putain de TERF?' »

Peu de temps après la première de SuperNature, les téléspectateurs se sont tournés vers Twitter pour exprimer leur déception, beaucoup exprimant leurs inquiétudes quant au fait que la rhétorique nuisible de Gervais pourrait conduire à plus de violence et de haine contre les personnes trans.

GLAAD qui sert à prévenir la discrimination contre la communauté LGBTQ + dans les médias, a également publié une déclaration fustigeant Gervais et Netflix.

« Nous avons regardé le spécial ‘comédie’ de Ricky Gervais sur Netflix pour que vous n’ayez pas à le faire. C’est plein de diatribes graphiques, dangereuses et anti-trans déguisées en blagues. Il débite également une rhétorique anti-gay et diffuse des informations inexactes sur le VIH. Attention Ricky et Netflix : les personnes vivant avec le VIH aujourd’hui, lorsqu’elles suivent un traitement efficace, mènent une vie longue et en bonne santé et ne peuvent pas transmettre le VIH à d’autres. Netflix a pour politique que le contenu « conçu pour inciter à la haine ou à la violence » n’est pas autorisé sur sa plate-forme, mais nous savons tous que le contenu anti-LGBTQ fait exactement cela. Alors que Netflix abrite des émissions LGBTQ révolutionnaires, il refuse d’appliquer sa propre politique en matière de comédie. La communauté LGBTQ et nos alliés ont clairement indiqué que les soi-disant comédiens qui vomissent de la haine à la place de l’humour, et les entreprises médiatiques qui leur offrent une plate-forme, seront tenus responsables. Pendant ce temps, il y a BEAUCOUP de comédiens LGBTQ drôles à soutenir. »

Netflix a déclaré qu’il représente la liberté de création et ne censurera aucun artiste

Les protestations contre la transphobie et les blagues offensantes en général qui frappent les groupes marginalisés ont augmenté ces derniers temps. Outre Gervais, Bill Burr, Dave Chappelle et Jimmy Carr sont quelques comédiens qui ont récemment été critiqués pour leur comédie nuisible. Et beaucoup de ces comédiens sont sous contrat avec Netflix, le streamer, qui héberge plusieurs émissions diverses et conviviales pour les LGBTQ + comme Éducation sexuelle et Coup de cœur.

Cependant, les émissions spéciales de Gervais et Chappelle font partie des titres les plus regardés sur Netflix, et la société entretient une relation de longue date avec eux. En tant que tel, Netflix a ouvertement soutenu Chappelle et a refusé de supprimer Le plus proche lorsque les membres du personnel ont organisé des débrayages en signe de protestation en octobre dernier. Netflix a maintenant publié de nouvelles directives pour les employés qui stipulent que s’ils trouvent le contenu offensant, ils sont libres de quitter l’entreprise et que Netflix ne censurera jamais aucun artiste.