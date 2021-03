Ricky Gervais revient sur les anti-Vaxxers avec une blague hilarante alors qu’il se fait vacciner contre le Covid-19

Saint-Gervais Mont Blanc Soin Anti-Âge Contour des Yeux et Lèvres Hydrate, défroisse et illumine le regard

Il hydrate, défroisse et illumine le regard. Il réduit visiblement les poches sous les yeux. Ce soin contient 62% d'eau thermale réparatrice du Mont Blanc, ainsi que de l'edelweiss alpin bio anti-oxydant et anti-âge. Sa texture est non grasse et compatible avec du maquillage.