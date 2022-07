Ricky Gervais remercie sa ville natale d’avoir donné son nom à un camion poubelle

Dans une partie, le comédien a parlé de la communauté transgenre, des commentaires sociaux à leur sujet et a exhorté les femmes trans à « perdre le c ** k ».

« C’était probablement le sujet tabou le plus courant et le plus discuté de ces deux dernières années. Je traite de sujets tabous et je dois affronter l’éléphant dans la pièce. »