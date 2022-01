Ricky Gervais plaisante en disant qu’il sera en vie pendant « six ans de plus » après avoir dit qu’il voulait mourir avant sa petite amie Jane

Gervais, 60 ans, parlait aux présentateurs Alex Scott et Alex Jones de ce qu’il pourrait ressentir s’il perdait sa partenaire, la productrice de télévision devenue auteur Jane Fallon, après qu’on lui ait demandé s’il avait appris à l’apprécier davantage après avoir créé l’émission Netflix, qui vient de s’achever avec sa troisième série.

Il a répondu : « Ma première pensée a été, que se passerait-il si vous perdiez tout ? Vous pouvez faire ce que vous voulez et il n’y aura aucune conséquence.

« J’ai dû penser, ‘Qu’est-ce que ça fait de tout perdre?’ Et pour moi, c’est ton âme sœur, ton partenaire de vie. C’est donc de là que ça vient. »

Anti s’est ensuite léché le visage avant de sauter du canapé et de s’enfuir du plateau avant d’être réconforté par quelqu’un derrière les caméras.

Gervais a ajouté en plaisantant: « Oh Anti, j’ai encore six ans! »

La caméra a ensuite zoomé sur le visage d’Anti et Gervais a ajouté : « Et regardez-les, ils sont parfaits. Qu’est-ce qu’il n’y a pas à aimer? »

Contrairement à toutes les autres séries qu’il a réalisées, Gervais a décidé de laisser Après la vie continuer au-delà d’une deuxième série, avec le troisième et dernier opus sorti sur Netflix la semaine dernière.

Une fois de plus, il y a beaucoup d’appétit pour plus de sitcom, dans laquelle il joue le journaliste endeuillé Tony, mais il a conclu qu’il était temps de passer à autre chose, content que la fin de la série soit « plutôt parfaite ».

« Et je me donnerais un coup de pied si je faisais une quatrième série pour des squillions et que ce n’était pas aussi bon que le troisième.