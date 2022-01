Ricky Gervais explique si le personnage d’After Life est basé sur James Corden

La troisième et dernière série de la sitcom est tombée sur Netflix vendredi 14 janvier, provoquant une vague de spéculations sur ce que signifiait vraiment la finale (Gervais offre une explication ici).

Cependant, ce n’est pas seulement la fin qui a amené les gens à spéculer et à partager les théories des fans.

En plus de partager évidemment le même nom, le personnage – joué par Ethan Lawrence – a également une ressemblance frappante avec l’acteur et animateur de télévision.

Sur le plan de la personnalité, il y a aussi beaucoup de similitudes : il est bruyant, théâtral et enclin à attirer l’attention.

Compte tenu de tous ces parallèles – et du fait que Gervais a plaisanté sur le fait que Corden était un « gros cochon » lors de son dernier monologue des Golden Globes – de nombreux téléspectateurs étaient convaincus que ce n’était pas une coïncidence :

Regarder à nouveau l’au-delà et pourquoi je viens seulement de réaliser le personnage sur lequel James est basé @JKCorden James corden 😂 vilain Ricky @rickygervais

Nous avons soumis la théorie à Gervais, et bien qu’il ait été chatouillé par la comparaison, il a insisté sur le fait que ce n’était pas intentionnel.

« La réponse est non. Non, je ne l’ai pas fait, non. Je n’ai jamais pensé aux… Je voulais juste qu’ils aient des noms ordinaires.