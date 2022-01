Ricky Gervais explique pourquoi il enfreint sa règle des deux saisons pour After Life

L’homme de 60 ans, qui joue et dirige la série à succès Netflix, explique pourquoi il a décidé de faire une troisième saison.

Toutes ses autres émissions scénarisées – Le bureau, les extras et Derek – n’ont duré que deux saisons.

Crédit : Alamy

Gervais a déclaré à Deadline : « [Every] comédie narrative ou drame que j’ai écrit et réalisé, ça a toujours été deux saisons sur six et une spéciale.

« Mais celui-ci est légèrement plus grandiose, il a plus d’élégance, il a le rythme d’un drame plus que d’une comédie, donc vous pouvez explorer davantage.

« Le monde est plus grand ; Le bureau est placé en un seul endroit, Derek est situé au même endroit, le monde est plus grand et les gens vont et viennent.

« C’est plus comme un Springfield, où il y a 80 personnages dans Les Simpsons qui peuvent avoir leurs propres épisodes »

Crédit : Alamy

Il a ajouté: « Je n’ai aucune envie de faire de la télévision pour le plaisir.

« Il y en a assez. Je veux polariser les gens.

« Je veux ouvrir le journal le lendemain de la sortie de celui-ci et je veux que 50% des gens disent » c’est la meilleure chose que j’ai vue « et je veux que 50% des gens demandent qu’il soit annulé. »

Malgré l’annonce récente d’une troisième saison de Après la vie, le comédien veut arrêter après la prochaine série.

Il a poursuivi en disant qu’il ne voulait pas que la série « dépasse son accueil ».

Crédit : Alamy

Cependant, Gervais a qualifié une quatrième saison de « évidence » et dit que « chaque fois que quelqu’un demande [about a fourth season] J’ai une petite montée d’adrénaline en souhaitant que ce ne soit pas ça.

L’acteur a dit qu’il « tout pointe vers [a fourth season being a good idea] sauf que la série quatre serait aussi bonne que les trois premières et en fait meilleure parce qu’il n’est pas bon qu’elle soit aussi bonne ».

Le synopsis de Netflix pour la saison trois se lit comme suit : « C’est la dernière saison de Après la vie et Tony pleure toujours désespérément la perte de sa femme, Lisa.

« Est-ce qu’il embrassera vraiment le futur s’il ne peut pas abandonner le passé ? »