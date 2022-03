Ricky Gervais explique ce qu’il ferait si une célébrité le frappait pendant un spectacle

Ricky Gervais n’a jamais été du genre à hésiter à se moquer de ses collègues célébrités – et cette fois n’est pas différente.

Cette semaine, le comédien a été nommé à plusieurs reprises en relation avec l’incident des Oscars de dimanche, et ses réactions n’ont certainement pas déçu.

Visiblement sans retenue, il a répondu : « Frappez-les », avant d’ajouter : « Sauf s’ils sont plus petits que vous. Alors souriez.

Frappez-les en retour. Sauf s’ils sont plus petits que vous. Ensuite, souriez.

Un certain nombre d’utilisateurs de Twitter ont répondu à son affirmation audacieuse, l’un d’entre eux écrivant : « Y a-t-il beaucoup de célébrités plus petites que vous ? » Aie!

Une autre personne a ajouté: « Je pense que le défier en duel est la bonne chose britannique [to do]? »

Selon The Mirror, lors du test de nouveau matériel lors d’un récent spectacle à Highgate, au nord de Londres, Gervais a déclaré: «Je vais m’en débarrasser. Je n’ai pas de matériel Will Smith. J’étais à la mode quand c’est arrivé et je n’étais même pas là.