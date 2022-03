Ricky Gervais dit qu’il n’aurait pas plaisanté sur l’alopécie de Jada

Ricky Gervais est la dernière célébrité à peser sur le drame de Will Smith, insistant sur le fait qu’il n’aurait pas fait ce blague redoutée.

Le comédien s’est retrouvé dans l’eau chaude à plusieurs reprises après avoir utilisé sa plateforme en tant qu’ancien hôte des Golden Globes pour rôtir sans pitié ses collègues célébrités – présentes ou non.

Testant du nouveau matériel lors d’un récent spectacle à Highgate, au nord de Londres, Gervais a déclaré, selon The Mirror : « Je vais m’en débarrasser. Je n’ai pas de matériel Will Smith. J’étais à la mode quand c’est arrivé et je n’étais même pas là.