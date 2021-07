Ricky Gervais dit que le bureau serait annulé s’il sortait en 2021

Ricky Gervais s’est opposé à l’annulation de la culture et a allégué que l’idée empêcherait probablement sa légendaire sitcom de se dérouler à cette époque.

A l’occasion du 20e anniversaire de Le Bureau Royaume-Uni, le comédien hilarant estime que la série aurait été annulée s’il avait essayé de la présenter à un public plus averti.

Il a été diffusé pour la première fois sur BBC Two en juillet 2002 et n’a pas eu beaucoup de fanfare. Cependant, au fil du temps, le public est tombé amoureux de David Brent et des bouffonneries amusantes qui se sont produites chez les marchands de papier de Slough, Wernham Hogg.