Ricky Gervais dit que la fin d’After Life est « plutôt parfaite »

Pour la première fois, l’humoriste a permis à l’une de ses créations de tourner au-delà de sa deuxième série, et le troisième et dernier opus vient de tomber sur Netflix.

L’émission suit l’homme de 60 ans alors qu’il assume le rôle de Tony, un journaliste d’un journal gratuit qui lutte pour trouver un but dans la vie après le décès de sa femme.

Au cours des deux premières saisons, les téléspectateurs ont été émus par sa bataille contre le chagrin – qui l’a conduit au bord du suicide – et tentent de sortir de sa perte tragique.

Entrant dans la série finale, l’écrivain, réalisateur et star Gervais a admis qu’il avait joué avec de nombreuses fins différentes, mais est heureux que la conclusion choisie soit « plutôt parfaite ».

Il a déclaré à 45secondes.fr: « Il y avait beaucoup d’options, et même jusqu’au tournage, il y avait, ‘Puis-je faire ça? Est-ce trop?’.

« Mais je m’en tiens à cela et je pense que c’est assez parfait parce que, sans spoilers, le thème est – la vie continue.

« Je pense qu’il y a plus d’espoir. Je pense que c’est un message positif. Je pense que c’est beau. Je pense que c’est bien que les choses soient finies, et je pense que c’est édifiant. »

La deuxième série a culminé avec Tony sur le point de faire une overdose, seulement pour qu’Emma (Ashley Jensen) sonne à sa porte à la dernière minute et évite la tragédie.

En effet, la sitcom est aussi émouvante que drôle, et la troisième saison pourrait vous faire pleurer et rire dans la même mesure.

Et ce ne sont pas seulement les téléspectateurs qui ont trouvé les transitions fréquentes de la joie au désespoir épuisantes sur le plan émotionnel – le casting a également eu du mal à se familiariser avec.

« Je me souviens de la saison dernière, je me souviens d’avoir fait une scène amusante en venant au bureau, puis je suis parti et j’ai juste regardé le moniteur », a déclaré Jo Hartley – qui joue June – à 45secondes.fr.