Ricky Gervais a refusé de faire le premier stand-up dans l’espace

Ricky Gervais aurait refusé une offre de faire le premier spectacle de se lever dans l’espace.

Selon la publication britannique, Le soleil, le comédien a été invité à jouer un spectacle d’humour à bord d’un voyage spatial commercial, mais il n’a pas voulu «prendre le risque».







«Ils m’ont proposé un de ces voyages où vous allez dans l’espace pendant 15 minutes», a-t-il déclaré. Gervais, qualifiant l’idée de «folle» et veillant à ne pas franchir la ligne.

«C’était comme une bande de milliardaires et ils m’ont offert l’opportunité d’être le premier comédien à faire un stand-up show dans l’espace. J’ai dit: « Non, je ne vais pas risquer ça » … ces gars ont dépensé 300 000 € pour aller dans l’espace et le voir et ils disent: « Voici Ricky Gervais pendant dix minutes » … Vous pourriez me regarder sur YouTube. «







D’autre part, le zoo de Londres rejeté le souhait de Ricky Gervais à donner aux lions à manger après la mort.

Auparavant, le comédien a déclaré qu’il aimerait donner «quelque chose en retour» à la nature, «Nous mangeons des animaux et détruisons des habitats et au moins je peux rendre quelque chose.