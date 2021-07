Ricky et Nini se séparent-ils ? Voici ce qui se passe dans High School Musical: The Series saison 2

Est-ce que Ricky et Nini sont en phase finale ou est-ce Ricky et Gina et comment EJ s’intègre-t-il dans tout?

Comédie musicale au lycée : La comédie musicale : la série la saison 2 met la relation de Nini et Ricky à l’épreuve d’une manière assez importante.

En mai, Comédie musicale au lycée : La comédie musicale : la série est revenu à Disney + avec des épisodes hebdomadaires. La nouvelle saison voit les étudiants de East High répéter pour monter une production de La belle et la Bête. Pendant ce temps, Nini (Olivia Rodrigo) et Ricky (Joshua Bassett) font face à des luttes amoureuses après que Nini a quitté l’Utah pour étudier au Youth Actors Conservatory dans le Colorado.

Mais qu’arrive-t-il à Ricky et Nini ? Résolvent-ils leurs problèmes ou se séparent-ils HSMTMTS saison 2?

Ricky et Nini se séparent-ils ?

Ricky et Nini se séparent-ils dans High School Musical: The Series saison 2? Image : Disney+

Bref, oui. Rini n’est officiellement plus. Dès le début de la saison 2, il y a des problèmes dans la relation entre Ricky et Nini car Nini ne dit à Ricky qu’elle transfère les écoles qu’à la dernière minute. Le duo a alors du mal à faire du travail à distance et Ricky demande à Nini de quitter YAC et de revenir à East High, même si cela signifie risquer ses rêves de performance.

Nini décide de quitter YAC et de retourner à East High. Cependant, à l’insu de Ricky, ce n’est pas pour lui. C’est parce que YAC étouffe sa créativité et qu’elle n’a pas l’impression que cela lui convient. Ricky va ensuite dans le dos de Nini pour la faire entrer La belle et la Bête même si les pièces ont déjà été distribuées et Nini lui a demandé de ne pas intervenir.

Après Miss Jenn, jette Nini dans le rôle de The Rose dans La Belle et les Béast, elle écrit une chanson originale pour la comédie musicale sur le fait d’être étouffée dans une relation et de perdre son identité. Les paroles s’appliquent à la propre relation de Nini et Ricky et, le remarquant, Ricky confronte Nini à ce sujet dans l’épisode 8. Le couple a une dispute dramatique dans la pizzeria.

Ricky et Nini se retrouvent ensuite dans la cabane dans les arbres de Nini et Nini explique qu’elle aimait être sa propre personne en dehors de leur relation au YAC. Ricky révèle alors qu’il a supprimé un commentaire d’un découvreur de talents sur l’une des vidéos de chant de Nini parce qu’il avait peur de la perdre à nouveau. Nini suggère qu’ils ont alors besoin d’espace.

Le couple décide alors de rompre en pleurant et en s’embrassant.

Ricky et Gina se réunissent-ils ?

Réaliser que Ricky et Gina sont des endroits totalement opposés en ce moment. Elle est enfin heureuse et montrée en train de dormir paisiblement alors qu’il est éveillé, couvert de ses couvertures, l’air déprimé et solitaire. #HSMTMTS #Rina pic.twitter.com/U8K0ObjZhm – Prince Zuko (@firelrd_zuko) 2 juillet 2021

Alors que la relation de Rini s’effondre, Ricky s’est également rapproché de Gina. Cependant, même si Gina aime ouvertement Ricky, elle s’est éloignée de lui à cause de sa relation avec Nini. En même temps, EJ a commencé à développer des sentiments pour Gina et il semble qu’ils pourraient devenir un couple.

En d’autres termes, cela ne semble pas bon pour les fans de Rina en ce moment.

