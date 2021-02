Ricki Lake est fiancé! Rencontrez son fiancé: ‘Il est ma personne’

Félicitations sincères à Ricki Lake! L’ancien animateur de talk-show et réalisateur de documentaires vient de se fiancer avec son petit ami Ross Burningham et a partagé la nouvelle dans une déclaration à AUJOURD’HUI.

«Ross et moi nous pincons littéralement le fait que nous nous sommes rencontrés à ce moment de notre vie. Tous les deux, nicheurs nouvellement vides, nous nous sentons à nouveau comme des enfants. Nous sommes remplis de gratitude et de joie pour ce qui est à venir », a-t-elle déclaré.

Lake, 52 ans, s’est également rendue sur Instagram pour partager la nouvelle avec ses abonnés, publiant un selfie d’elle et de Burningham ensemble, souriant à la caméra.

« C’est Ross », a écrit la star de « Hairspray ». «C’est ma personne. Il est merveilleux. Je l’aime beaucoup et je suis tellement reconnaissante de pouvoir aimer et être si profondément aimée par cet humain stellaire. Notre prochain chapitre sera certainement un bon chapitre. »

Sujet fréquent des publications récentes de Lake sur Instagram, Burningham est souvent photographiée avec elle sur la plage, avec son chien et passer du temps à l’extérieur dans le sud de la Californie. Les débuts de Burningham sur son Instagram ont eu lieu en décembre et on ne sait pas exactement quand l’heureux couple a commencé à se voir.

Le jour de la Saint-Valentin, la productrice de « The Business of Being Born » a posté un doux selfie sur la plage avec son copain, sous-titrant simplement la photo heureuse avec un emoji en forme de cœur et le hashtag #HappyValentinesDay.

Lake a également publié un article sur Burningham plus tôt ce mois-ci pour son anniversaire, affirmant qu’il lui avait apporté joie, paix et rires. «Je me pince, je suis une fille tellement chanceuse», écrit-elle. «Merci de m’avoir choisi.»

Cela n’a pas toujours été aussi facile pour Lake, qui a enduré des tragédies et des pertes dans sa vie personnelle.

Un jour après avoir publié sur l’anniversaire de Burningham, Lake a publié un hommage à son défunt ex-mari Christian Evans, qui a lutté contre le trouble bipolaire et s’est suicidé en 2017. Le couple s’est marié de 2012 à 2015. Lake a honoré Evans dans son message et a déclaré: «Christian Evans continue d’être mon plus grand professeur…. reconnaissants à jamais pour l’amour inconditionnel que nous avons partagé.

Lake a déclaré que perdre Evans était «une tragédie dont je ne pense pas que je me remettrai jamais», lorsqu’elle a été interviewée sur le podcast «The Dan Wootton Interview» en 2019, et a également déclaré que parler ouvertement d’Evans était important pour elle. «Cela fait partie de mon histoire», dit-elle.

Dans son annonce de fiançailles samedi, Lake a mentionné son nid vide, faisant référence aux deux fils qu’elle a avec son premier mari Rob Sussman. Ils se sont mariés de 1994 à 2004.

Ses fils, Milo Sebastian Sussman, 23 ans, et Owen Tyler Sussman, 19 ans, sont également apparus sur l’Instagram de Lake, et elle a publié une photo avec les deux en décembre, sous-titrant: «Mes fils. Ma joie. Reconnaissant. »