Rick Sanchez, Godzilla et bien d’autres divulgués en tant que personnages multiversus jouables

L’un des jeux vidéo qui a fait le plus parler depuis son annonce est le jeu de combat de Warner, »Multivers »qui imitera le gameplay et les mécanismes de jeu de Nintendo »Super Smash Bros », mais avec les personnages des franchises de Warner Bros. Quoi Batman et Superman à partir de CCmême des personnages qu’on ne penserait pas voir ensemble dans ce type de jeu comme Arya Stark de »Jeu des trônes » ou Bugs Bunny du »Looney Tunes ».

Bien que certains personnages aient déjà été officiellement annoncés, comme Shaggy et Vilma Dinkley de Scooby Doocertains personnages restent un mystère, cependant, certaines copies du jeu étant données à certaines personnes afin qu’elles puissent l’essayer, cela a ouvert la porte à la fuite de la liste complète des personnages du jeu.

Les dataminers, des personnes qui se consacrent à enquêter sur le contenu du code du jeu, ont trouvé les lignes vocales de nombreux personnages qui seront dans le jeu, révélant le vaste catalogue que » Multiversus » aura.

La liste des caractères divulgués est la suivante :

Beetlejuice (Beetlejuice)

Craig WilliamsCraig of the Creek

Adam noir (DC Comics)

Poison Ivy (DC Comics)

Corbeau (DC Comics)

Le Joker (DC Comics)

Daenerys Targaryens (Game of Thrones)

Le Chien (Game of Thrones)

Godzilla (Godzilla)

Gizmo (Gremlins)

Marvin le Marcien (Looney Tunes)

Taz (Looney Tunes)

Morty Smith (Rick et Morty)

Rick Sanchez (Rick et Morty)

Scooby Doo (Scooby Doo)

LeBron James (Space Jam)

Statique (choc statique)

Onze (Choses étranges)

Le Géant de Fer (Le Géant de Fer)

Emmet Brickowski (Le film LEGO)

Gandalf le Gris (Le Seigneur des Anneaux)

Legolas (Le Seigneur des Anneaux)

La Méchante Sorcière de l’Ouest (Le Magicien d’Oz)

Sans aucun doute, c’est une sélection de personnages qui se distingue par sa variation dans diverses franchises qui n’ont rien à voir les unes avec les autres, donc on peut voir James Lebron et Godzilla le combattre joker et Rick Sanchez de Rick & Morty, menant à des combinaisons de combat totalement amusantes.

Cependant, les fuites ne garantissent pas que nous pourrons sélectionner les personnages dans le jeu, mais cela nous donne une indication claire que les lignes de dialogue sont déjà à l’intérieur et donc si elles ne sont pas disponibles dans leur sortie, elles seront ajouté au fil du temps. .

»Multiversus » n’a pas encore de date de sortie officielle, mais on sait qu’il sortira en 2022 pour PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et pc. le jeu sera complètement gratuitsauf pour les paiements dans le jeu et aura un support multiplateforme pour jouer entre les différentes plateformes disponibles.