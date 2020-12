Rick Rubin se dirige vers un procès pour violation de la quarantaine COVID-19: rapport

Le mégaproducteur était à Hawaï en quarantaine obligatoire de 14 jours lorsqu’un résident l’a repéré à la plage.

Il est connu comme une icône de l’industrie de la musique, mais Rick Rubin fait face à une bataille juridique. Le cofondateur de Def Jam, 57 ans, est accusé d’avoir ignoré les règles strictes de quarantaine d’Hawaï le 2 septembre. Le comté de Kaua’i a déclaré que tout visiteur hors de l’île devait se soumettre à une quarantaine obligatoire de 14 jours avant d’interagir avec le population générale. Les choses sont arrivées à un point critique pour Rubin lorsque les autorités ont reçu un appel d’un résident qui a dit l’avoir vu dehors.

Joshua Blanchard / Intermittent / Selon Kaua’i L’île jardin journal, Rubin a été vu à Princeville marchant dans une zone isolée de Anini Beach. Il vivait à proximité des lieux pendant sa quarantaine obligatoire. La personne qui a appelé la police a également enregistré Rick Rubin pour le partager plus tard avec les autorités. Il n’y avait personne d’autre avec lui, mais on rapporte qu’un paparazzo le suivait à distance. Le célèbre producteur n’a pas publié de déclaration à ce sujet, mais il a été rapporté que sa prochaine date d’audience sera le 9 février 2021. Il reste à déterminer s’il devra ou non comparaître physiquement, tout comme les conséquences de la violations de la quarantaine. Certains rapports ont émis l’hypothèse que les contrevenants reçoivent généralement une amende. [via]